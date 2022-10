Vi har modtaget:

Energikrise

Lige nu er den bedste energi, den vi sparer

Vi skal have tempo på energi-effektivisering – et ord som har lydt meget tørt og kedeligt og forbeholdt nørder indtil for nylig.

Energikrisen spreder sig hastigt, og prisernes himmelflugt har ingen ende foreløbig.

Det haster med at komme vinterens store regninger i møde. Det vil vi gøre med et forslag om at give danskerne en grøn boligbelønning, hvis de hæver deres energimærke. Løftes energimærket med ét niveau, udløser det en belønning på 20.000 kr. og derefter lægges der 10.000 kr. til pr. energimærke. Beløbet er et engangs kontantbeløb.

Hvis man bor i et klassisk parcelhus med gasfyr og udskifter gamle to-lags termovinduer til nye A-mærkede vinduer, kan man spare 6.000 kr. i gennemsnit om året. Det svarer til det, regeringen har givet mere eller mindre tilfældige danskere med deres varme-check.

I stedet for at udbetale en varmecheck én gang, foreslår vi at hjælpe danskerne med at nedbringe deres varmeregning permanent. For en dansk gennemsnitsfamilie, der opvarmer sin bolig med gasfyr, risikerer varmeregningen at blive næsten dobbelt så dyr i 2022, som i 2020.

Og her i Dragør er der et stort potentiale. For hele 58% af boligerne i Dragør har et såkaldt dårligt energimærke. Altså et energimærke på D eller lavere. Så lad os komme i gang, der er penge og CO 2 at spare.

Vores grønne energi går på to ben – det ene naturligvis udbygning af vedvarende energi, og det andet ben er energibesparelse. Her halter Danmark bagud generelt i forhold til EU’s krav om energibesparelse af offentlige bygninger. Vi har tidligere stillet forslag til 3% energieffektiviseringer og dermed opfylde EU’s krav. 3% er jo ikke ret meget, og slet ikke når det giver økonomiske gevinster og bedre indeklima. Men det blev afvist.

Nu er vi kommet med et forslag målrettet private boliger, og det håber vi, at regeringen vil tage godt imod.

Det handler om danskernes privatøkonomi og mange borgere er meget presset økonomisk pga. de høje energipriser.

Med venlig hilsen

Katarina Ammitzbøll

Ordfører for Energi og Forsyning

Konservative Folkeparti