Vi har modtaget:

Et budget for Dragør

Efter konstruktive forhandlinger mellem alle fem partier i kommunalbestyrelsen har Konservative, Socialdemokratiet og Venstre i den forgangne uge indgået forlig om Dragør Kommunes budget for 2023–2026.

Fra konservativ side takker vi for det gode samarbejde og viljen til at gå nye veje.

Røde tal som afsæt

Det så svært ud fra starten. For overhovedet at komme i balance var der et besparelseskrav på 13 mio. kr. – og dette uden at bruge yderligere penge til for eksempel forbedringer eller lignende.

Problemerne skyldes blandt andet, at vi netto afleverer 120 mio. kr. i udligning til andre kommuner, hvilket er samme niveau som før, man korrigerede udligningsordningen. Det kan i den grad mærkes.

Vi er også udfordret af et efterslæb på anlægsbudgettet. Manglende vedligeholdelse er selvsagt uholdbart på den lange bane.

Og så er vi i Dragør særligt udfordret på udgifterne til ældrepleje og til et stigende antal børn med behov for specialskoler. Men disse grupper skal naturligvis have den omsorg, de har behov for – det går vi ikke på kompromis med.

Det er længe siden, at der økonomisk har været noget at råbe hurra for i Dragør, og igennem mange år har der været årlige besparelser og tilpasninger. Derfor har vores udgangspunkt for forhandlingerne været, at vi er nu nået et punkt, hvor der er behov for at se på den grundlæggende struktur og samtidig vurdere om noget af det, som ikke er lovpligtigt, kan undværes.

Med andre ord: Det er svære vilkår, hvor nødvendige beslutninger skal træffes, og det var med det afsæt, at vi forhandlede.

Konservatives holdninger

I valgkampen sidste år var vi fra Konservative meget ærlige omkring kommunens økonomiske udfordringer.

Fra 2018–2019 faldt kassebeholdningen med 72 mio. kr., og det resulterede i, at indenrigsministeren gav kommunen en advarsel i 2020, hvor kommunens økonomi dernæst blev reddet ved at optage lån.

Vi tilkendegav dengang, at budgettet burde tilpasses gennem besparelser og en mere kritisk tilgang til driften. Vi efterspurgte fremtidige budgetter, der kunne sikre stabilitet, så vi kan:

Bygge vores kassebeholdning op. Denne bør ligge stabilt på over 50 mio. kr. Ellers lever vi ikke op til ministeriets anbefalinger og har heller ikke en buffer, hvis der opstår uforudsete udgifter, hvilket de nævnte år illustrerer.

Styrke vores anlægsbudget og sikre et større overskud end tidligere, når vores driftsudgifter er trukket fra vores indtægter.

Sikre, at der kun budgetteres med besparelser, som, vi er sikre på, rent faktisk kan gennemføres.

Vigtigst af alt, så annoncerede vi, at vi ville se grundigt på kommunens drift, arbejdsgange og organisering med henblik på at frigive midler, og vi var ærlige omkring, at det næppe ville være muligt at undgå egentlige besparelser – og dermed også et lidt lavere serviceniveau i visse sammenhænge.

Besluttede tiltag

Det budgetforlig, der nu er indgået, giver et stabilt driftsoverskud i 2024, 2025 og 2026.

Kassebeholdningen er styrket og stabiliseret og ender – om alt går vel – med udgangen af valgperioden på 64 mio. kr.

Samtidig styrker vi anlægsbudgettet for at sikre en ordentlig vedligeholdelse af blandt andet bygninger, veje og kloakker.

Det vil fylde for meget at folde det hele ud i indlægget her, men på kommunens hjemmeside, under økonomi, finder man både den politiske aftale og det såkaldte afstemningsark, der sætter tal på.

I budgetforliget har vi dels en række nødvendige besparelser og samtidig en række områder, som, vi ønsker, bliver belyst til næste år, så vi kan gennemføre ændringerne i 2024 – områder, hvor vi ser en mulighed for at gøre tingene anderledes for enten at spare penge eller sikre, at udgifterne ikke løber løbsk. Men dette indgår ikke i budgettet endnu, da de først skal undersøges ordentligt.

Besparelser med omtanke

Ingen politikere bryder sig om at skulle finde besparelser, men vi mener fra konservativ side, at det er lykkedes os at få sat en ny ansvarlig økonomisk retning for Dragør, hvor vi også er åbne for udlicitering og øget konkurrence for at få mest muligt for pengene.

Blandt andet har vi besluttet at udlicitere kantinedriften på rådhuset for at opnå en besparelse, og vi foretager en reduktion i administrationen og i ledelseslag på skolerne.

Kommunens størrelse taget i betragtning har vi også valgt, at vi fremover kun har et bibliotek i kommunen, som bliver i Sadolins Hus på Vestgrønningen.

I Hollænderhallen reduceres driften med tre administrative stillinger. Vi er politisk blevet opmærksomme på, at der over årerne er opbygget 3,2 årsværk til administration, samt et årsværk til håndværkeropgaver, og vi finder det ikke politisk ansvarligt, at enkeltinstitutioner har markant flere administrative medarbejdere, end andre områder.

Samtidig ønsker vi en vurdering af, om der kan holdes mere åbent for offentligheden i svømmehallen inden for de eksisterende rammer ved at se på arbejdstidsplanlægning, samt om det er nødvendigt, at der altid er personale til stede, når foreningerne låner svømmehallen. Vi ønsker optimal anvendelse af ressourcerne til glæde for borgerne.

Og dernæst indføres der en løbende effektiviseringspulje på alle kommunale arbejdspladser fra 2024–2026, hvor fokus er, at lederne løbende skal effektivisere på ressourceforbruget. For at understøtte den proces, bliver der næste år lavet en række analyser af vores serviceniveau.

Områder til tjek

En vigtigt ting at få belyst er, hvordan vi i Dragør i højere grad kan anvende såkaldt rehabiliterende hjemmepleje, når en borger visiteres til hjælp. Dette handler helt grundlæggende om en rigtig god hjælp fra starten, som i nogle tilfælde kan gøre borgeren selvhjulpen igen. Lykkes det ikke, skal vi sikre en god, skræddersyet hjælp, som også løbende kan justeres.

Samtidig har vi i dag en sygeplejeklinik, der ikke anvendes i tilstrækkeligt omfang. Så i stedet for at Dragør Kommune altid kører hjem til borgeren, vil vi nu i højere grad bede de mere friske ældre om at komme ned på klinikken.

Dernæst er der specialskole-området.

I Dragør har vi p.t. 51 børn på specialskole eller behandlingsskole uden for kommunen. Det er en stor udgift for kommunen og for det enkelte barn ikke nødvendigvis godt i forhold til at holde fast i sit netværk lokalt.

Derfor ønsker vi at etablere vores egen skole i Dragør, hvilket også vil fjerne den lange transporttid, som mange af disse børn i dag har.

Vi vil gerne selv kunne favne de børn, som har behov for ekstra omsorg og en særlig indsats. Derfor går vi i offentligt udbud blandt de private aktører for at få vurderet, om dette kan gøres bedre og billigere, end de tilbud, som børnene får i dag, koster. Dette vedrører først og fremmest fremtidig visitation.

Videre til vores unge, hvor vi har set kritisk på udgifterne, for vi bruger i dag fire gange så mange penge på fritids- og ungdomsklubber, som andre kommuner gør. Lidt færre end gennemsnittet bruges på ungdomsskolen, som har god aktivitet – mens vi i klubberne har meget høje udgifter, men sværere ved at holde på børnene. Derfor laver vi en omlægning, og vores ambition er at lave københavnsområdets bedste fritidstilbud – et nyt tilbud til 4.–6.-klasserne og et nyt ungetilbud fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år.

Som led i dette bliver budgetterne for klubberne og ungdomsskolen lagt sammen og reduceret – men vi vil stadig bruge flere penge, end andre kommuner gør.

De to nye tilbud skal målrettes de børn og unge, vi har i dag. Fede fritidstilbud, hvor børn, unge og forældre er med til at definere, hvad det gode fritidstilbud er.

Vi giver disse nye tilbud mulighed for at finde sted i de nuværende lokaliteter – og ledelse, medarbejdere samt børn og unge får frie hænder til at udvikle dem. Det bliver en spændende proces, som sætter en ny retning for børn og unge i Dragør.

Øget budget

Desuden er der naturligvis også områder, hvor vi vælger at skrue op for budgettet.

Vi tilfører skoleområdet 3 mio. kr. til dækning af merudgifter fremadrettet på specialskoleområdet. Samtidig vælger vi at ændre på den fremtidige budgetstyringsmodel på skoleområdet og har med inspiration fra andre kommuner valgt, at de tre skoledere og bestyrelser sammen med skolechefen hvert år fordeler pengene til både folkeskolen og specialskolerne mellem skolerne.

Herefter er skolelederne i fællesskab ansvarlige for, at det samlede budget for folkeskolen samt specialskoler overholdes, og for at løse eventuelle budgetmæssige udfordringer.

Et andet vigtigt område er vores ældre, hvor vi har valgt at tilføre flere midler til genoptræning efter sygdom eller ulykke. Vi ved, at dette har stor betydning for at komme godt på benene igen, og vi vil gerne kunne tilbyde en hurtig og smidig genoptræning, som hjælper den ældre bedst muligt.

Tre partier bag forliget

11 ud af vores i alt 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer står bag budgetforliget.

Det har ikke været muligt at opnå forlig med Tværpolitisk Forening, men Sydamagerlisten har fra en konservativ betragtning spillet sagligt ind i budgetforhandlingerne og peget på de helt nødvendige tiltag.

Blandt forligspartierne er der imidlertid ikke enighed om Sydamagerlistens ultimative krav om en undersøgelse af økonomiske fordele og ulemper ved en eventuel kommunesammenlægning.

Vi var i Konservative indstillet på at imødekomme ønsket, da vi allerede benchmarker mod andre kommuner og er i fuld gang med at se på, hvad lovbundne opgaver kræver, og hvad vi bruger af midler på egne tiltag i Dragør.

Det gør vi med perspektivet om at sikre Dragørs selvstændighed, mens Sydamagerlistens perspektiver er et andet – som dog er med til at gøre os skarpe i vores prioriteringer.

Forsigtig optimisme i krævende tider

Det indgåede budgetforlig vil der som altid være forskellige holdninger til, men hos Konservative mener vi, at vi med vores prioriteringer stabiliserer kommunens økonomi, hvilket der længe har været et behov for.

Vi tager fat i strukturelle tiltag, og vi sætter fokus på højere effektivitet og et optimeret ressourceforbrug.

Men alt er ikke løst ved dette. De to store områder, specialskoler og stigende udgifter til ældrepleje, er to områder, der kan vælte den kommunale økonomi. Og hvis ikke vores nuværende tiltag får tilstrækkelig effekt, vil der desværre være behov for i de kommende år at foretage yderligere budgettilpasninger på alle områder.

Det er ikke der, vi ønsker at ende, og derfor sætter vi alle sejl til i forsøget på at få stoppet udgiftspresset.

Vi er ikke sikre på, det lykkes, for det er to områder, som alle landets kommuner er udfordret af – og som ingen rigtigt har fundet løsningen på endnu.

Samtidig får vi i 2023 noget ekstra at se på – en gasregning på mindst 6 mio. kr. Det håndterer vi særskilt ved at stoppe nogle anlægsopgaver i 2023. Fortsætter gaspriserne med at være så høje i 2024 og årerne frem, vil det betyde væsentlige budgetreduktioner på hele budgettet. Her håber vi dog, at man fra statens side vil kunne se behovet for at hjælpe kommunerne – ligesom vi efterspørger bedre opbakning til kystsikring og til håndtering af flygtninge fra Ukraine.

Alt i alt er vi glade for den budgetaftale, vi nu er nået i mål med, og hvor vi vil følge alle områder tæt med henblik på at sikre en stabil økonomi i Dragør Kommune.

Samtidig kommer vi også til at arbejde fokuseret med, hvordan vi kan højne indtægterne – primært gennem erhvervsudvikling – og selv om ting tager tid, så er vi forsigtigt optimistiske.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, borgmester, Martin Wood Petersen, Mia Tang, Theis Guldbech, Jan Madsen og Trine Søe, kommunalbestyrelses-medlemmer for Konservative, samt Kurt Christensen, vælgerforeningsformand