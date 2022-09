Vi har modtaget:

Et sted for legende læring

Vi har med stor sorg erfaret, at Dragørs dejlige bibliotek i Hollænderhallen, ifølge det foreliggende budgetforlig for 2023–2026, skal lukke.

Som børnefamilie elsker vi at komme på biblioteket, både for at låne bøger, men også som en hyggelig afslutning med vennerne efter svømning eller fodbold.

Vores børns børnehave laver udflugter til biblioteket, hvor der er »højt til loftet«, og børnene kan hygge med bøger, legesager og udklædningstøj. En rigtig god introduktion til bøgernes verden.

Vi har også et meget fint bibliotek i den gamle bydel her i Dragør, men den gamle, smukke bygnings få kvadratmeter og trapper indbyder ikke til legende læring på samme måde som i Hollænderhallen.

Med introduktionen af »ubemandet åbningstid« har vi desværre mistet kontakten med nogle af de søde og dygtige bibliotekarer (M/K), men på trods af dette fungerer biblioteket virkelig upåklageligt. Måske kan der findes en løsning ved at holde biblioteket åbent med flere timer uden bemanding?

Vi håber af hele vores hjerte, at kommunalbestyrelsen læser disse linjer og prioriterer biblioteket i Hollænderhallen, for alle borgere i Dragør.

Med venlig hilsen

Andreas Riis

Borger i Dragør Kommune