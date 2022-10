Vi har modtaget:

Et styrket sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Efter tre år med en rød regering står vores sundhedsvæsen i kæmpe problemer. Ventelisterne er kolossalt lange, der mangler hænder, og psykiatrien er voldsomt udfordret. Det er den alvorlige baggrund for Venstres netop offentliggjorte sundhedsudspil, som skal styrke vores sundhedsvæsen med borgeren i centrum. Derfor foreslår Venstre:

Kortere ventetider: Venstre vil afsætte 1 mia. kr. til en målrettet bekæmpelse af de alt for lange ventelister.

Styrkede patientrettigheder:

Venstre har historisk kæmpet for øgede patientrettigheder. Dem ønsker vi at styrke yderligere, bl.a. med en særskilt patientrettighedslov.

Flere hænder i sundheds- og ældreplejen: Vi mangler næsten 5.000 sygeplejersker og 9.500 SOSU-medarbejdere. Venstre vil give sundhedspersonalet en ret til at gå på fuld tid. Derudover vil vi investere markant i arbejdskraftbesparende teknologi i sundhedsvæsnet, som kan aflaste personalet.

Reel 10-års-plan for psyki-a-trien: Venstre vil gennemføre en reel og ambitiøs 10-års-plan, der giver psykiatrien et varigt løft, så vi sikrer, at børn og unge får en tidlig og lettilgængelig indsats og et sammenhængende forløb. Det indebærer også et løft i finansieringen, så vi om 10 år bruger 4 mia. kr. mere hvert år på dette område.

En ansvarlig og realistisk finan-siering: Med Venstres ud-spil investerer vi markant i velfærden – og investeringerne finansieres ansvarligt og realistisk i vores 2030-plan. Pengene skal være der, før de kan bruges. Det er ansvarlig økonomiske politik.

Med venlig hilsen

Martin Geertsen, MF, Venstre

Sundhedsordfører og kandidat i Dragør og Tårnby