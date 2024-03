Vi har modtaget:

Et trist farvel til Asger Villemoes

En meget dygtig og afholdt kompetence afskediges af et politisk flertal. Hvad er den egentlige årsag dertil – og har vi virkelig råd til det?

Det var både overraskende og chokerende, at det ansvarlige flertal i kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forleden valgte at fyre Asger Villemoes.

Som kommunalbestyrelsesmedlem og næstformand i Skoleudvalget lærte jeg Asger at kende som en yderst intelligent, sympatisk og vidende leder i vores forvaltning. Asger kom fra en stilling som skoleder på Store Magleby Skole, hvor han ligeledes var utrolig vellidt. Især vores samarbejde omkring en ny skolepolitik med læring gennem trivsel skal jeg aldrig glemme.

Det fremgår af kommunens korte opslag, at man søger en »ny profil«. Jeg tror, at vi er mange, der gerne vil vide, hvad en »ny profil« kan bidrage med, og som Asger ikke kunne? Man har lidt på fornemmelsen, at det mere handler om et sammenstød imellem to forskellige typer personligheder – og her vil en ansat forvaltningsdirektør altid blive taberen. Men måske borgmesteren kan uddybe årsagerne i et af hans kommende nyhedsbreve!?!

Flere dygtige ledere er enten gået frivilligt eller ufrivilligt de seneste par år. Jeg ved, at det vækker en del bekymring rundt omkring. Hvilken decentrale ledertyper er det egentligt, den politiske top ønsker i fremtidens Dragør? Hvad er visionen for Dragør, for Dragørs ledere/medarbejdere, for deres trivsel og niveauet for den offentlige service?

En ting er stensikkert; Mange vil komme til at savne Asgers enorme faglige kompetencer og hans unikke personlighed. En kæmpe tak til til dig, Asger, for dit store arbejde og for altid at have børnene og deres trivsel i fokus. Det er i dén grad uretfærdigt, hvad der nu er ramt dig, men jeg har en fornemmelse af, hvad du ville sige til mig nu – og som altid med et varmt glimt i øjet – »I en politisk verden er intelligens ikke altid nok ...«

Med venlig hilsen

Kim Dupont