Fjernvarme

Lad jer ikke snyde af politikernes klima-lovprisninger om fremtides varmekilde

I sidste uges udgave af Dragør Nyt (Dragør Nyt nr. 11 – side 3, red.) udtaler Helle Barth, at overgang til fjernvarme er lig med et farvel til fossil opvarmning. Intet kan være mere forkert.

Langt de fleste fjernvarmeværker kører på fossile, CO 2 -udledende brændstoffer såsom træ eller flis, gas, olie og kun i nogen grad på ren biogas (affaldsforbrænding). Træflisen bliver blandt andet importeret fra de baltiske lande samt fra Brasiliens og Indonesiens regnskove.

Ingen skal bilde mig ind, at der bliver ført transparent regnskab over CO 2 -aftrykket. Og hvad er idéen med at fælde vidunderlig regnskov, når vi har gassen i Nordsøen?

På sigt er alternativet til fjernvarme ligesom alternativet til fossil biler – ren el – som vi kan få nok af gennem vindmøller, solfangere, ægte biogasanlæg og ikke at forglemme den udskældte, men mest miljøvenlige energiform, nemlig kernekraft.

Og hvad skal vi med al den gas, der snart genopstår fra Nordsøen? Eksportere den?

Nej, for den har man nu fra EU klassificeret som grøn energi. Den kan bruges i eksisterende elværker – primært som sekundær energiproduktion – og til alle eksisterende naturgaskunder, der ikke ønsker at omstille til el.

Alle vil have fjernvarme her og nu oven på forskrækkelsen med den dyre gas sidste år. Men det bliver som at tisse i bukserne på en kold vinterdag.

Når alle skal have det nu, bliver anlægsudgifterne enorme. Der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og materialepriserne er tårnhøje. Ikke at forglemme det vanvittige byggerod på vejene, der vil være i flere år frem.

Om få år står vi måske i en hel ny energisituation, hvor elpriserne er konkurrencedygtig over for alternativerne.

De billigste varmeløsninger for de fleste i Dragør er enten at blive ved gassen, at omlægge til luft til vand-varmepumper eller at omlægge til luft til luft-varmepumper suppleret med elpatron til varmt vand – og for alle tre løsninger ville det være fornuftigt at fjerne afgifterne.

Nogen vil indvende at varme-pumper støjer, men de bliver hele tiden mere støjsvage, og så kører de primært om vinteren, hvor folk er indendørs.

Det er lidt ligesom med vindmøller, de er grimme, men de er kommet for at blive.

Afgifterne er politisk bestemt, og lige nu er stort set alle politikere hoppet på fjernvarmevognen – den er nemlig politisk bestemt til at være afgiftfri. Samtidig er der masser af politiske ben i fjernvarmeværkernes bestyrelser.

Fjernvarme er ikke klimapolitik – kun politik.

Med venlig hilsen

Carsten Olesen

Dr. Dichs Plads 1 A