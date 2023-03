Vi har modtaget:

Forbrugerne skal have gevinsten ved elektrificering

Der har med rette været fokus på vindere og tabere i energikrisen – og særligt de overnormale profitter hos energiselskaber og mellemhandlere har været i fokus. Også elnet-selskaberne, som sender strømmen rundt til forbrugerne, er blevet kritiseret for at sætte tarifferne op.

Jeg vil komme med et forslag til en ny kontrakt, hvor vi alle sammen vinder med elektrificeringen af samfundet.

Men først er det vigtigt at slå fast, hvor dyrt og ineffektivt vores nuværende fossile system egentlig er.

Alene luftforureningen i Danmark koster 95 mia. kr. om året, ifølge det nye, grønne BNP. Det lægger et enormt pres på sundhedsvæsenet og giver et kortere og ringere liv for rigtigt mange danskere.

Forbrændingsmotoren spilder omkring 75% af energien til varme, når den skal skabe fremdrift til en bil. Og så udleder den både luftforurening og CO 2 . Systemet er dermed både ekstremt ineffektivt og ødelæggende for sundhed og klima.

Og hvorfor er det så vigtigt at fremhæve her? Fordi elektrificering generelt er langt mere energieffektivt og ikke udleder luftforurening samt CO 2 . Derfor er der som udgangspunkt en enorm sundhedsgevinst og økonomisk besparelse til samfundet, hvis vi elektrificerer.

Vi skal derfor ikke lade os indfange af den akutte energikrises nulsumsspil, hvor nogle vinder, og mange taber. Vi skal holde fast i, at vi alle sammen vinder, hvis vi foretager en hastig elektrificering af samfundet. Og så skal vi beslutte en retfærdig fordeling af gevinsten mellem os.

Mit forslag er, at vores folkevalgte giver os rammerne til en hastig elektrificering af samfundet med en udbygning af elnettet (og opsætning af meget mere vedvarende energi).

I dag er det i vidt omfang statslig underinvestering i transmissionsnettet og en neoliberal detailstyring af forbrugernes elnetselskaber, der bremser elektrificeringen af samfundet. Det skal der gøres op med.

Til gengæld for at kontrollen med elnetselskaberne løsnes, så foreslår jeg, at elnetselskaberne garanterer, at tariffen per kWh sænkes, således at det bliver billigere at bruge el per energienhed. Så længe prisen per kWh falder, så mener jeg, at staten roligt kan løsne op for kontrol og styring.

Men hvordan er det overhovedet muligt, at prisen for at transportere el kan sættes ned, når der skal investeres milliarder i udbygning af elnettet?

Det er muligt, fordi vi med en klog elektrificering af samfundet får et større elforbrug fordelt hen over døgnet – elbiler skal for eksempel lade om natten.

Teknisk set vil »udnyttelsesgraden« af nettet stige og dermed gøre det muligt at sænke prisen per kWh.

Jeg mener, det er en helt realistisk og nødvendig ny »kontrakt«, som er afgørende for at nå klimamålene og at nedbringe luftforureningen.

Med venlig hilsen

Anders Jørn Jensen

Kandidat til forbrugervalget til Radius Elnet

Nørre Allé 15A, 3. th.

2200 København