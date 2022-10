Vi har modtaget:

Forskellen på partierne

Oftest ligger djævlen i detaljen

I valgkampen er der en række punkter, hvor partierne virker ret så enige. Men ser vi på substansen, så ligger djævlen i detaljen.

Der er en ting, som adskiller Dansk Folkeparti fra alle de andre partier.

Alle vil hjælpe med at bekæmpe kriminalitet – herunder udenlandske kriminelles serieforbrydelser. Men kun Dansk Folkeparti vil tage fat om ondets rod: Konventionerne.

Siden 2. verdenskrig har Danmark tilsluttet sig cirka 70 konventioner og en masse delaftaler. Enkelte konventioner er blevet godkendt i Folketinget, men mange er bare blevet godkendt af den daværende regering og derpå inddraget i dansk retspraksis – uden at danskerne er blevet hørt. Det medfører i dag, at grove kriminelle ikke kan udvises – trods gentagne domme med fængsel og udvisning for bestandigt.

Disse kriminelle kan derfor fortsat tyraniserer danskerne med indbrud, vold og skyderier på gaderne.

Dansk Folkeparti står helt alene med ønsket om at opsige konventionerne, så vi atter kan få fuld kontrol over hvem, vi ønsker i landet, og om hvilke danske love, som skal gælde. Konventionerne kan derefter genoptages med kravet om, at de er underordnet danske love.

Vil der i en sag være forskel på et konventionskrav og en dansk lov? Så gælder naturligvis dansk lov.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør