Fritid, kvotienter og specialundervisning

Det var en kort, men vigtig dagsorden på denne måneds møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Et af emnerne var næste års klassekvotienter.

Første skoledag er altid noget helt særligt, når flokken af spændte små, nye elever står med deres balloner og masser af sommerfugle i maven midt i skolegården.

De nye 0.-klasser får i år følgende klassekvotienter: Nordstrandskolen – 23 elever i to klasser og 24 i den tredje, Store Magleby Skole – 23 elever pr. klasse, og Drag-ør Skole – 22 elever i den ene klasse og 23 i den anden.

Vi håber, alle får en rigtig god skolestart.

Nyt fritidstilbud

Et andet emne på dagsordenen var vores nye tilbud til timerne efter skoletid, hvor vi som bekendt har valgt at samtænke klubberne og ungdomsskolen, så der kommer en ny sammenhæng fra 4. klasse og op igennem ungdomsårene.

Formålet er at få flere børn og unge til at bruge tilbuddet, ligesom det også giver en økonomisk gevinst at samle dem.

Den nye organisering har nogle personalemæssige konsekvenser, og til marts bliver det meldt ud, hvem der skal være leder for det samlede tilbud, og hvem der skal være afdelingsleder for juniordelen.

Vi har alle tre selv børn, som vil have glæde af det kommende tilbud, og vi har stor tillid til, at det bliver rigtig godt med en rød tråd på tværs af klassetrin.

Specialskole

Det sidste, men vigtige emne, vi vil fremhæve, er de elever, som af den ene eller anden årsag har brug for et særligt tilbud. Disse elever er jo i dag nødt til at gå i skole uden for kommunen – men helt grundlæggende kunne vi godt tænke os, at vi her i Dragør selv kunne give børnene både et godt skole- og et godt fritidstilbud.

Vi har i den konservative gruppe et klart ønske om have plads til alle vores skønne, lokale børn – også dem der har brug for noget andet og mere end folkeskole.

Muligheden for at etablere en lokal specialskole er nu at blive vurderet, og vi er meget glade for, at skolerne stiller sig positivt over for en specialklasserække i nær tilknytning til en af vores folkeskoler, så specialskoleeleverne også kan tænkes ind i fælles aktiviteter såsom idrætsdage eller udeskole.

Det er klart, at det enkelte barns trivsel er fuldstændigt afgørende, og vi arbejder henimod et lokal tilbud, som skal kunne matche andre tilbud i kvalitet.

Lige som den nye organisering af fritidstilbud har også dette område et besparelsespotentiale, fordi de udenbys tilbud er meget dyre. Men det helt afgørende for os er at kunne skabe en tryg skolegang for disse børn, hvor de samtidig har lokale venner og nærmiljø inden for rækkevidde.

Næste led i processen er afklaring af økonomi, etableringsomkostninger og konkret placering af tilbuddet.

Går alt vel, vil op mod 10 elever kunne starte efter sommerferien, og over tid cirka det dobbelte antal alt i alt.

Derudover pågår der også et arbejde målrettet de børn, som går i dagtilbud på behandlingsskoler. Også disse børn ønsker vi selv i videst muligt omfang at kunne tilbyde et lokalt tilbud.

Dette vil skulle drives af en privat, specialiseret aktør efter en udbudsproces.

Med venlig hilsen

Trine Søe, Theis Guldbech og Mia Tang

Medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget for Konservative