Vi har modtaget:

Generalforsamling efter et udfordrende år

Lokale venstremedlemmer mødtes i Hollænderhallen

Tirsdag den 27. februar afholdt Venstre i Dragør Kommune ordinær generalforsamling.

Inden selve generalforsamlingen var der en gennemgang af, hvad der hidtil er gennemført fra regeringsgrundlaget og som i høj grad er i overensstemmelse med Venstres politik.

Det gælder blandt meget andet et øget arbejdsudbud på foreløbigt 29.000 personer, en stor forsvarsaftale, som styrker Danmarks sikkerhed markant, styrkelse af erhvervsuddannelserne, en markant skattereform, forhøjet ældrecheck, styrkelse af psykiatrien, en akutplan for sundhedsområdet og forslag om en reform på ældreområdet med mere nærvær og omsorg og mindre regeltyranni og bureaukrati.

Så regeringen har i høj grad været i arbejdstøjet og taget ansvar – og vi kan glæde os over, at dansk økonomi er i absolut verdensklasse p.t. med rekordhøj beskæftigelse.

I min beretning lagde undertegnede ikke skjul på, at 2023 har været et ekstraordinært år for Venstre. Dels på grund af regeringssamarbejdet – men i høj grad også med baggrund i de interne udfordringer med den tidligere formands stress-sygdom og det deraf følgende formandsskifte.

Der er nu kommet ro på det organisatoriske med vores nye formand Troels Lund Poulsen, og samtidig er Venstres næstformand nu med i regeringen som økonomiminister.

Historiske lokalprojekter

I Dragør Kommune er der meget store projekter på dagsordenen, som i økonomi og rækkevidde er uden fortilfælde i kommunen. Det har også præget arbejdet i bestyrelsen i 2023.

Det gælder i særlig grad varmeplanlægningen i forhold til omlægningen væk fra gas som kilde til boligopvarmning, kystsikringen og ændringerne på børne-, fritids- og specialskoleområdet. Alt sammen er store projekter, som kommer til at sætte et stort aftryk for borgerne i kommunen de kommende år.

Det er også områder, hvor Venstres to medlemmer af kommunalbestyrelsen, Helle Barth, som er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, og Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen som er formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, står i centrum af indsatsen.

De store projekter vil også præge aktiviteterne i år og fremover.

Lokalpolitisk har der også været arbejdet med konsekvenserne af den demografiske udvikling, vi ser ind i de kommende mange år.

Det stigende antal ældre medfører et klart behov for at se med nye øjne på by- og boligudviklingen – herunder det stigende behov for senior-egnede boliger i kommunen.

Desværre har det indtil nu ikke været muligt at skabe enighed i kommunalbestyrelsen om tiltag på dette område. Men i Venstre vil vi fortsætte arbejdet på dette område.

På trods af uenigheden på dette vigtige område lykkedes det dog at indgå et toårigt budgetforlig for kommunen, som viderefører den gode kommunale økonomi, som Venstre har arbejdet for gennem mere end ti år med deltagelse i samtlige budgetforlig.

Bestyrelsesvalg og debat

Undertegnede blev genvalgt som formand, og bestyrelsen består efter generalforsamlingen endvidere af:

Carsten Kjelde, Carsten Aarosin, Helle May Nielsen, Jan Baeré, Louis Hjelmsø og Per Faldborg Olesen. Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Poul Henrik Nielsen og Eik Dahl Bidstrup.

Til kredsbestyrelsen for Tårnby-kredsen blev valgt Erik Skovgaard Nielsen, Jan Baeré, Kezia Bidstrup og Louis Hjelmsø.

Endelig blev undertegnede genvalgt til regionsbestyrelsen, og Ove Holm blev genvalgt som revisor.

Efter generalforsamlingen lagde Helle Barth og Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen veloplagt op til debat om de vigtige lokale dagsordener. Ikke mindst emnerne fjernvarme-projektet og kystsikringen gav anledning til livlig debat.

Med venlig hilsen

Erik Skovgaard Nielsen

Formand for Venstre i Dragør