Bestyrelsens indsats

Liste T’s bestyrelse har i 2022 blandt andet brugt kræfter på et høringssvar til Kommuneplan 2022 med fokus på at hindre overdreven byfortætning og fremme grønne områder i form af bynær skov.

Det ændrede ikke mange kommaer i kommuneplanen, fordi forslagene blev vurderet at være så omfattende, at det ville kræve en ny høring. Og planen var allerede et år forsinket. I stedet for må emnerne ind i den planstrategi, der skal udarbejdes i år. Så det forbereder vi nu.

I marts arrangerede vi et borgermøde på Dragør Skole om varmeplanlægning, som var meget velbesøgt, og i pinsen inviterede vi til udflugt til den bynære skov, Kærehave Skov, ved Ringsted. Den invitation blev ikke taget op af mange andre Dragør-borgere end medlemmer af liste T. Det blev en herlig tur.