Vi har modtaget:

Glædelig jul og nogle refleksioner

Et lokalpolitisk tilbageblik på året, der er gået

Nu er der gået 12 måneder, hvor Socialdemokratiet, Konservative og Venstre (ACV) – ledet af borgmester Kenneth Gøtterup – har bestemt udvikling i vores dejlige kommune.

Her i dette julebrev vil vi gerne fra liste T komme med vores vurdering af perioden.

Helt overordnet

I det forløbne år har ACV grundlæggende kunnet fokusere på de store opgaver, som var lagt på skinner af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) i forrige periode.

Her tænkes på en stabil økonomi, et kystsikringsprojekt i god gænge, en kommuneplan godt på vej og meget mere.

Coronas greb om alle borgere blev løsnet i foråret – hvilket gjorde mange ting nemmere. Men så ramte krigen i Ukraine os alle, og igen blev situation usikker og uforudsigelig. Oven i denne forfærdelige kendsgerning traf regeringen den kloge beslutning, at alle naturgasforsynede kommuner skulle udarbejde en varmeplan, og at alle borgere inden årsskiftet skal have besked, om de har mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme. Netop det får alle borgere besked om i disse dage.

Overordnet vil vi gerne rose borgmesteren og flertallet for fin inddragelse af hele kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kommunikerer mere, end sine forgængere – det både internt i kommunal-bestyrelsen og i forhold til information til borgerne.

Det er lykkedes i et travlt år ekstraordinært at håndtere flygtninge og varmeplan – godt hjulpet af en godt fungerende forvaltning.

De kritiske punkter

Tager man de kritiske briller på, så er det tydeligt for liste T, at ACV ikke prioriterer børn, unge, kultur, fritid og natur.

Vi har set forhastede beslutninger taget uden reelt beslutningsgrundlag – og med meget store konsekvenser. Det er meget bekymrende.

ACV har blandt andet besluttet at:

skære markant ned på ungeområdet. Det beskæres med cirka 3,3 mio. kr.

undlade at tage en beslutning om at gennemføre etableringen af et 9. spor i skolerne.

skære markant ned på bevillingen til Hollænderhallens drift.

lukke et bibliotek. Bibliotek i Hollænderhallen lukker.

undlade at iværksætte initiativer i forhold til at redde den gamle biograf.

genudleje et areal ved Kongelundsfortet, som kunne være brugt til høslet (traditionel form for naturpleje, red.) eller fritidsaktiviteter.

stoppe udviklingen af havnen.

Når disse beslutninger sker på et meget løst grundlag, så bevirker det, at gode medarbejdere forlader kommunen. Vi ser lærere og pædagoger, der forsvinder. Vi ser nøglepersoner på biblioteker, i Hollænderhallen samt på havnen m.fl. forsvinde.

Det er dybt beklageligt – især når disse besparelser sker på områder, som ikke er specielt omkostningstunge i kommunens økonomi.

Derfor signalerer det for os en klar holdning fra borgmesteren og ACV.

Liste T’s klare holdning

I liste T prioriterer vi børn, unge, kulturen, fritiden og det grønne.

Vi har i vores budgetoplæg prioriteret etableringen af et permanent 9. spor i skolen, og vi har redegjort for, hvordan pengene skaffes.

Vi har tillige tilbudt ACV, at vi sammen kunne have lavet et smartere budget, hvor man for eksempel kunne undgå at lukke Biblioteket i Hollænderhallen. Men ACV ønskede ikke at tage imod gaven – og det er jo underligt i en juletid!

Glædelig jul

Kære borgere i Dragør Kommune og kære kolleger i kommunalbestyrelsen, vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Det er tid til at puste ud og samle kræfter til et nyt år, hvor vi kan se frem til

at arbejde sammen med jer borgere og resten af vores kolleger i kommunalbestyrelsen.

Glædelig jul og godt nytår

Peter Læssøe, Annette -Nyvang og Ann Harnek,

liste T’s medlemmer af kommunalbestyrelsen,

samt Kristine Bak,

formand for liste T