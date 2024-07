Vi har modtaget:

Hvad med naboerne

Er der mon nogen på Dragør Rådhus, der har overvejet, om det ikke er en ualmindelig dårlig idé at forøge trafikken, luftforureningen og støjbelastningen i Dragør markant?

Illustration 1: Boliger er markeret med røde prikker – og industribyen er markeret med gult. Foto: Dragør Kommune.

Megaprojekt

I disse dage klør mange boligejere sig i nakken, fordi politikerne vil bygge et kæmpestort erhvervs- og industriområde mellem Ryvej, A. P. Møllers Allé og Nordre Dragørvej uden omtanke for borgerne.

Dragør Industriby skal være intet mindre end tre gange større, end det eksisterende erhvervsområde på A.P. Møllers Allé, og det skal placeres i »det åbne land«.

Projektet vil medføre en heftig stigning i antallet af lastbiler og fragtfly, der i døgndrift skal transportere gods til og fra området – desuagtet kalder politikerne projektet for »grønt«, »bæredygtigt« og »miljørigtigt«.

Mange borgere har med rette udtrykt sine bekymringer over megaprojektet og dets negative følgevirkninger for især Store Maglebys og Nordstrandens boligområder.

Amager er allerede overbebygget og overbefolket – hvorfor skal dragørborgerne belastes yderligere?

Afstandskrav

Rundt om de boliger, der ligger nærmest Dragør Industriby, skal Dragør Kommunes administration indtænke bufferzoner, der følger miljøklassernes afstandskrav til boligerne, som er henholdsvis 20 meter, 50 meter, 100 meter og 150 meter.

Der bør også være behørig afstand til det fredede vandhul Køjevælen og dets rige plante- og dyreliv.

Inden projektet sendes i høring, skal der endvidere udføres lovpligtig VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger på miljøet) – også selvom kommunens ledelse i Center for Plan, Teknik og Erhverv gang på gang forsøger at undgå dette.

Hvis man som ejendomsselskabet Mileway, der er ejet af Blackstone, vil etablere en kæmpe lager- og transportfacilitet i nærheden af boliger, så skal der indlysende nok være en anseelig afstand til folks hjem og haver.

Normalvis placerer man altså logistik- og transportfirmaer langt væk fra nærmeste naboer, da de betragtes som meget støjende erhvervsvirksomheder. Det er virkelig bekymrende, det som flertallet i kommunalbestyrelsen har gang i.

Der hersker ingen tvivl om, at den kumulative støj fra selve erhvervsområdet og døgntrafikken på Dragørs veje vil være til stor gene for rigtig mange boligejere – både dem, der bor tæt på, men også dem, der bor langt fra.

Illustration 2: Afstandskrav til boliger. Lyseblå er 20 m, grøn er 50 m, blå er 100 m og rød er 150 m. Foto: Dragør Kommune.

Naboer

Larmen og luftforureningen kommer i særdeleshed til at påvirke boligejere i nærheden af Kystvejen, Ryvej, A. P. Møllers Allé, Nordre Dragørvej, Hartkornsvej, Kirkevej og Englandsvej.

Hertil kommer der yderligere belastning af Stationsvej, Møllegade, Hovedgaden osv.

På Dragør Rådhus påstår politikerne, at de kan »styre trafikken« via Ryvej østpå mod Kystvejen ind i Tårnby Kommune, men sådan fungerer det ikke i den virkelige verden.

Og nu, når vi er ved det. Hvad så med de stakkels naboer, der bor ved Ryvej, A. P. Møllers Allé og Kystvejen?

Er der taget hensyn til dem og deres familier i den kommunale planlægning? Nej, vel?

Ironisk nok, så kommer de selvsamme støjbelastede skatteborgere til at betale for omlægning og nyetablering af veje, grøfter, belysning, kloakker, strøm, vand osv. til Dragør Industriby – det er jo nærmest tragikomisk.

Luftforurening

Når erhvervsområdet Kirstinehøj III åbner lige omme på den anden side af lufthavnstunnellen, ved Tømmerupvej i Tårnby Kommune, så vil der være en mærkbar forringelse af luftkvaliteten og fremkommeligheden – her tales om at lukke for gennemkørende biltrafik på Tømmerupvej øst for Englandsvej.

Uanset hvilken vejføring, der vælges for Kirstinehøj III, så har vi altså at gøre med transporttungt erhverv, der sender en lind strøm af lastbiler frem og tilbage via Englandsvej og Kirkevej.

Der er vel ikke behov for mere trafik, luftforurening og støj i Dragørs boligområder – vi har så rigeligt i forvejen.

Ringvirkningerne af lufthavnens igangværende udvidelse er enorme, og de kan tydeligt mærkes fra nord til syd.

Eksempelvis oplever boligejerne i Kongelunden og på Sydvestpynten blandt andet kraftig støjbelastning fra det internationale logistik- og transportfirma DHL, der ligger mange kilometer væk på Kystvejen, men som ofte benytter sig af ældre fragtfly, der burde være udrangeret for længst – den nye DHL-terminal i Kastrup er dobbelt så stor som den gamle og har kostet 1 mia. kr. at opføre.

Hertil kommer, at Københavns Lufthavne A/S vil være Nordeuropas største knudepunkt for luftfragt og har ambitioner om at tredoble mængden af gods fra de godt 300.000 tons i dag til mere end en million tons årligt. Ak, ja – vækstsygen vil åbenbart ingen ende tage.

Lufthavnen er Nordens største med over 25 mio. passagerer om året, og ifølge lufthavnens udvidelsesplaner skal der nu skabes plads til 40 mio. passagerer årligt.

Lufthavnen taler endda om »sikring« af en kapacitet på 60 mio. årlige passagerer i fremtiden, hvilket er mere end ti gange Danmarks befolkningstal – det er lige til at få åndenød over.

Naboerne har klaget over støj-, luft-, jord- og vandforureningen fra lufthavnen i årevis – men Folketinget, Miljøministeriet, Transportministeriet og kommunerne holder hånden over den storforurenende virksomhed.

Trafikforøgelse

Politikerne på Dragør Rådhus sender ikke mange hensynsfulde tanker til naboerne langs de i forvejen stærkt trafikerede veje i Dragør.

Vejnettet og luftrummet er allerede udfordret, så det kan jo godt undre, at politikerne vil belemre os med ekstra bil- og flytrafik til og fra Dragør Industriby.

Buslinjerne 35 og 250S kommer ved projektets realisering til at blive endnu mere ustabile, end de er nu – og flere kommer til at vælge den offentlige transport fra, da man aldrig kan regne med ankomst- og hjemkomsttid.

Måske er det på tide, at politikerne stopper op og tænker grundigt over de følgevirkninger, som de med åbne øjne vil påføre borgerne med deres uigennemtænkte megaprojekt.

Dragør kan snart ikke rumme mere, og infrastrukturen er slet ikke gearet til den slags trafikforøgende projekter.

Ifølge Via Trafik var der i 2022 dagligt 5.000 køretøjer på dragørsiden af Kystvejen, og 7.000 køretøjer på Kirkevej – de to store veje, der leder størstedelen af trafikken ind og ud af Dragør.

Mellem Store Magleby Kirke og lufthavnstunnellen er Englandsvejs hverdagstrafik på svimlende 14.000 køretøjer. Ja, du læste rigtigt – det er meget voldsomt.

Vognmænd og privatbilister kører altså den vej, som de lyster – og det kan kommunalbestyrelsen hverken dirigere, styre eller udøve kontrol med i den virkelige verden.

Vi kommer næppe til at se politikerne iført gule veste og håndskilte, alt imens de i skiftehold søber kaffe og »styrer trafikken« ved Dragør Industriby dag og nat. Det er egentlig ret utroligt, hvad politikerne forsøger at bilde borgerne ind.

Bokommune

Hvis du med hjertet i halsen har set en lastvogn eller et lastvognstog navigere rundt i svinget ved Hartkornsvej og Nordre Dragørvej eller i krydset ved føtex food, så er du ikke i tvivl om, at det skal vi vist ikke have mere af.

Der ønskes ganske enkelt ikke mere tung trafik forbi de mange boliger, Nordstrandskolen og Store Magleby Skole grundet støjudsending, partikelforurening og reducering af trafiksikkerhed for børn og voksne.

Dragør Industriby er den helt forkerte vej at gå, hvis vi fortsat vil være en attraktiv bokommune.

Det giver ingen mening at tromle megaprojekter, der bidrager til yderligere luft- og støjforurening, igennem.

Fejlplacering

Så næste gang du bliver vækket af et hylende DHL-fly midt om natten eller sidder i bilkø – så tænk på, hvordan Dragør Industriby og Kirstinehøj III i fremtiden vil berige dit liv med endnu flere fragtfly og flere ufrivillige stunder bag rattet.

Man skal jo sætte pris på de små ting i livet. Ikke sandt?

Trafikken til og fra industriområder hører til i egnede erhvervs- og industriområder og ude på europavejene, E20, E45 og E47 med flere, langt væk fra nærmeste naboer – ikke her i lille Dragør

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune