Vi har modtaget:

Hvad sker der egentlig på forvaltningen?

I sommer foreslog forvaltningen på Dragør Rådhus at lukke dagplejen i Dragør. Det forslag blev stemt ned politisk.

Men har forvaltningen en skjult dagsorden om nu at ryge dagplejen ud?

Det er svært at konkludere nøjagtigt, men her er nogle ting, vi som forældre undrer os over,

Ingen ønsker dagplejen

Vi får at vide, at det er svært at fylde dagplejepladserne op, fordi ingen ønsker dagplejen mere.

En af os havde dagplejen som førsteprioritet, da hun skrev sit barn op på pladshenvisningen. Da tiden kom, fik barnet en vuggestueplads, fordi der efter sigende ikke var nogen ledige dagplejepladser – og det tog fire måneder, før der blev en ledig plads i dagplejen.

En anden af os har venner, der ønskede dagpleje til deres barn. De fik også at vide, at der ikke var ledige pladser.

Den tredje af os har et barn, der blev syg af at være i vuggestuen. Hun kunne dog ikke få en plads i dagplejen – og det blev igen begrundet med, at der ingen ledige pladser var.

Først efter at have fået en lægeerklæring, der siger, at hun ikke kan tåle vuggestuemiljøet, har hun fået en plads i dagplejen – efter flere hospitalsindlæggelser. Herefter får hun plads hos en dagplejer, der kun har to børn – og dermed ikke er fyldt op.

Efter at have søgt aktindsigt kan vi konstatere, at der er forældre, der ønsker dagplejen – nogle som førsteprioritet og nogle som andenprioritet. Faktisk er antallet af børn, der er skrevet op til dagplejen, enten som første- eller andenprioritet, steget i løbet af det seneste halve år.

Alligevel er antallet af børn i dagplejen faldet, og man begrunder luknings- og spareplanerne med, at der ikke er nok, der vælger dagplejen.

For dyrt

Vi får at vide, at det er for dyrt at have dagplejen i dens nuværende form.

Men faktisk er prisen per barn i dagplejen markant lavere end prisen per barn i vuggestuen – hvilket afspejles i den markant mindre forældrebetaling i dagplejen (som maksimalt må udgøre 25% af den samlede omkostning per barn).

Lige nu er forældrebetalingen i dagplejen 3.219 kr. pr. måned (inkl. mad). Til sammenligning er forældrebetalingen i vuggestue 3.911 kr. pr. måned plus en frokosttakst på 1.008. kr. pr. måned – hvilket sammenlagt giver 4.919 kr. pr. måned.

Hvis man ikke vidste bedre, kunne man tro, at nogen i forvaltningen har et horn i siden på dagplejen. Det er bekymrende, fordi det er dem, der skal klæde vores politikere på til at tage fornuftige beslutninger.

Nu er spørgsmålet, om man bør kigge forvaltningen lidt efter i sømmene på dette område. Det er trods alt små menneskers liv, det handler om, og ikke blot tal i et excel-ark. Det skylder vi både børnene og deres forældre.

Med venlig hilsen

Clara Ann Oleander Ramsbæk, mor til et barn i dagplejen,

Morten Sewohl, far til et barn i dagplejen

samt Sanne Rossen, mor til et barn i dagplejen