Dette har inspireret Dragør Inner Wheel (DIW) til også at bidrage.

Og hvem er så DIW? Vi er en lokal klub under Inner Wheel Danmark, som igen er en del af International IW – et verdensomspændende kvindenetværk i 103 lande med over 100.000 medlemmer.

Vi er ikke en hjælpeorganisation, men en hjælpende organisation med særlig fokus på kvinder og børn. Derfor var det oplagt, at vores Dragør-klub støttede det frivillige arbejde for de ukrainske flygtninge i vores lokalområde.

I flere år har DIW haft et koncept, der hedder Bring and Buy. På et bestemt møde kommer vores medlemmer og deres gæster med tøj og ting, der sælges meget fordelagtigt på stedet. De bedste ting kommer på auktion. Og det går sandelig meget livligt for sig, når flere end tyve kvinder leder i tøjbunkerne efter det helt rigtige, eller når man på auktionen byder hinanden op for at få sit fund med hjem.

I år var der ekstra mange dejlige ting i udbud, og det gav et særdeles flot kontant resultat – et så indbringende resultat, som vi aldrig har set før. Alt hvad der ikke blev solgt gik til vores lokale ildsjæle, som sørgede for at bringe det videre.

Hjælp til medmennesker

En af disse lokale ildsjæle, som DIW har samarbejdet med, er den initiativrige og handlekraftige kvinde, mor til fire og leder af »Solstrålen«, en integreret børneinstitution i Gladsaxe, Christina Kornval. Hun vil sørge for, at vores donation lander, hvor den er til gavn og glæde for de ukrainere, vi huser her i Dragør.

Vi inviterede Christina Kornval til at komme på vores månedlige møde og fortælle om, hvordan og hvorfor hun yder så meget for andre.