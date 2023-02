Vi har modtaget:

Ja til badebro – nej til naturen

Til kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 2. februar havde Flemming Blønd fra Sydamagerlisten fået badebroen ved Vierdiget på dagsordenen.

I sit oplæg til kommunalbestyrelsen opfordrede han til en politisk debat, og en dialog med borgerne om, hvordan man vil Sydstranden på den lange bane. Det blev desværre ignoreret af alle øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer – men borgerne har stadig mulighed for at tage bladet fra munden.

En udhulet fredning

Fredningen Kystområdet Sydamager, som Sydstranden indgår i, strækker sig fra Dragør Havn til diget ved Kalvebod Fælled.

Det er den eneste kyststrækning på hele Amager, hvor man stadig har den naturskabte strand – så strækningen er fredet af en grund, og vi er alle forpligtiget til at passe på området.

Sydamagerlisten har den holdning, at man ikke passer på naturen ved at placere for eksempel en badebro midt i fredet område, da det hver gang vil kræve en affredning af et delområde – og hver gang det sker, taber fredningen samlet set værdi, og området ændrer karakter og udtryk.

Et grønt frirum

Sydstranden er et af kommunens uberørte grønne områder.

Borgere såvel som gæster sætter stor pris på at kunne færdes der året rundt, hvilket jeg godt forstår, da stranden ligger i forholdsvis kort gåafstand for rigtigt mange. Og så får man det bare godt af at tage en tur på Sydstranden. Den kan nemlig noget, der er vigtigt i en travl hverdag. Et velfortjent »frikvarter«, hvor blikket kan vandre fra land og ud, hvor vand og himmel mødes i horisonten, uden broer eller andre bygningsværker der forstyrrer. Det uforstyrrede blik gør, at man naturligt slapper af, løsner op i skuldrene, og der bliver ryddet op i tankerne.

Kort sagt – man kommer hjem fra stranden i en bedre udgave af sig selv, end da man tog hjemmefra.

Naturværdien

Mens andre partier i Dragør ikke vil anerkende områdets naturværdier – er fakta, at der findes cirka 400 fuglearter i Danmark – hvoraf halvdelen er ynglefugle, mens den anden halvdel er trækfugle.

På Sydstranden har ornitologer registreret hele 212 forskellige fuglearter (kilde: www.dofbasen.dk) – alle disse arter bør vi passe på, så de ikke forsvinder fra kystlinjen og strandengene.