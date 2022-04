Vi har modtaget:

Kulturhuset på havnen er nu fortid

Gennem de sidste par år har byrådene givet ildsjælene bag Dragørs biograf en række muligheder for komme med et projektoplæg.

Adskillige gange er deres absolut sidste frist blevet forlænget. Sidste gang byrådet forlængede fristen var det med seks måneder, så projektmaterialet skulle afleveres senest torsdag den 31. marts 2022.

Denne frist er nu udløbet – uden en plan for projektet. Dragør må derfor nu erkende, at et kæmpeprojekt finansieret af velvillige fonde har fortabt sig i tågerne.

Hvad nu?

To projekter – som ligner hinanden en del – blev indsendt for to år siden.

Det er projekter, som ser lovende ud, hvor man vil opføre en række lave erhvervsbygninger med et indre torv. Projekterne ødelægger ikke de historiske omgivelser med museer, lodstårn og fiskerskure.

På første møde i teknisk udvalg efter påske bør udvalget indlede en dialog med de to parter.

Ventetiden med et kulturhus har kostet Dragør års forsinkelser – forsinkelser, som nogen af os forudså.

Hvis vi nu får sat arbejdet i gang, så kan vi få løst problemet med det nedslidte byggeri. Men det skal ske med firmaer, som evner at bygge i harmoni med omgivelserne.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør