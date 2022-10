Vi har modtaget:

Kystsikring og klima

Vi har brug for en national handlingsplan for klimatilpasning og en klima-kystsikringsfond

Vi går en tid i møde, hvor vi bliver nødt til at forholde os til de fremtidige konsekvenser af den globale klimaforandring, der især kommer til at påvirke vores kritiske infrastruktur og kyster pga. højere vandstigninger. Derfor har vi akut brug for en national handlingsplan.

Ifølge DMI skal vi forholde os til konsekvenserne af klimaforandringer, hvis vi ikke får gjort nok ved udledningen af CO 2 på verdensplan. Det betyder blandt andet vandstandssstigninger.

Et konkret eksempel er kystlinjen fra Køge til Lyngby-Taarbæk, der løber op i over 100 km by, som støder op til havet. Prog-noser foreskriver risiko for vandstandsstigninger op mod 1 m.

Det kan få katastrofale konsekvenser for den enkelte kommune og borger, hvilket vi i Konservative ikke

mener på nogen måde er rimeligt. Det er ikke kun en lokal udfordring. Der er hverken fornuft eller effekt, hvis det er borgerne, som skal finde sandsække frem for at redde deres hjem eller sommerhus.

Hvad angår boliger og mennesker i København – og særligt på Amager – kan en stormflod med forhøjet vandstand på 0,5 m få direkte konsekvenser for 350.000 mennesker og 100.000 boliger. Meget af vores kritiske infrastruktur er ikke ordentligt klimasikret – f.eks. metroen.

Jeg mener, at der er brug for en national klimatilpasnings- og kystsikringsfond, der skal hjælpe med at stoppe overløb fra kloakker og værne imod stormfloder. Vi mener også, at der skal laves fælles klimatilpasningsplaner på tværs af stat, regioner og kommune, som koordineres centralt.

Med venlig hilsen

Katarina Ammitzbøll

Konservative Folkeparti