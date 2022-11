Som altid har man helt frie hænder med hensyn til dekoration. Vi kræver hverken et længere foredrag eller det helt store udstyrsstykke – og ej heller udklædning. Et enkelt, men måske særligt, stykke julepynt, hjembragt fra en rejse, eller måske en masse nisser samlet gennem et langt liv, kan gøre det. Alt er spændende for os!

Vi vil meget gerne høre om jeres juletraditioner og baggrunden for vinduet, specielt hvis pynten og/eller huset har en spændende, hyggelig og/eller interessant historie. I kan eventuelt få os arrangører til at fortælle historien, hvis I ikke selv har lyst til det.

Vi mødes hver dag i december kl. 17 (den 24. december dog kl. 11) under skiltet på Badstuevælen og begiver os mod dagens adresse. Det hele tager cirka 20–25 minutter – inkl. spadsereturen gennem byen, fortællingen om vinduet og måske en julesang.

Da der også er spændende steder uden for den gamle by, har vi dedikeret lørdagene til, at man – måske – skal gå lidt længere. Dagens kaldes derfor »Lang Lørdag med Levende Låger« – så er man forberedt, hvis man har meget små ben eller er dårligt gående.

Dagens værter behøver ikke sørge for noget – vi medbringer både sanghæfter og juleknas. Nåååh ja, har man en ganske særlig opskrift på julebag eller juledrik, så stiller vi beredvilligt vores smagsløg til rådighed for herlighederne.

Så, kære beboere i og tæt på den gamle by, hvis I kunne tænke jer at pynte et vindue ud til gaden og få besøg af en hyggelig flok mennesker en dag i december, så kig allerede nu forbi Julie i Lille Væl på Badstuevælen, der har lovet at tage imod jeres »låge-reservering« – husk blot at have mere end én dato klar, da jeres foretrukne dag kan være optaget.

Vi lader os gerne underholde igen i år. Hvis man kan akkompagnere vores julesang, fortælle en god historie, fremføre en tryllekunst – eller noget helt andet – så er gøgl og musik i alle afskygninger, der kan bidrage til hyggen, meget velkomment.

Vi ses i december!

Med venlig hilsen

Bente, Hanne, Helle, Klaus, Lena, Ole og Søs

Gruppen bag Levende Låger i Dragør