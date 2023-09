Vi har modtaget:

Linje 250S overlever i Dragør

Stigende brændstofpriser og lavere passagertal har udfordret økonomien på den kollektive trafik i regionen. Derfor foreslog Movia flere besparelser på linje 250S.

En af disse besparelser var en afgang mindre i myldretiden. En anden var en afkortning til Hovedbanegården. Begge dele var noget vrøvl, syntes jeg.

Hvis man har prøvet at tage 250S – især i myldretiden – så ved man, at man ikke bare lige kan spare en afgang væk. De er jo propfyldte.

Man skulle snarere tænke i flere afgange og ikke færre, for at sørge for alle kommer med bussen. Især, når vi snakker om 250S, som er en livsnerve for alle de gymnasieelever, som skal til Tårnby.

Jeg er derfor afsindigt glad for, at vi fik ryddet de besparelser af vejen til årets budgetforhandlinger i Region Hovedstaden.

Det er ikke mindst SF’s fortjeneste, idet vi havde som topprioritet, at vi skulle undgå besparelser på busserne. Det er en af vores kerneopgaver at sikre, at man kan komme rundt uden sin bil. Også i Dragør.

Med venlig hilsen

Sadek Al-Amood

Regionsrådsmedlem og folketingskandidat for SF