Mængder af varmt vand!

Vi er usandsynligt heldige her i Nordstrandparken. Vi har så store mængder varmt vand, at udvalgte beboere vasker bil og plankeværker med vores allesamens varme vand.

For mange år siden blev det ellers besluttet, at vi skulle have vandmålere i de enkelte lejemål, men da der er nogle beboere, der har badekar, blev det aldrig gennemført.

Resten af det varme vand bliver lukket ud i jorden omkring husene, og således har vi haft to store vandskader inden for det sidste år, samt nogle kældre, der blev fyldt op med varmt vand.

På den måde er vi beboere i Nordstrandparken alle lykkelige betalere af dette forbrug af varmt vand.

Med de varmeste hilsner

Preben v. Eggers

Nordstrandparken 10