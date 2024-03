Vi har modtaget:

Man gør en by fortræd

Vi bor i en unik by, som alle tager for givet.

Men en by er ikke en rigtig by, hvis den ikke har en fødevarebutik (et supermarked).

En fødevarebutik er nerven i byen. Den medvirker samtidigt til liv i resten af butikkerne i byens handelsgade – og holder dermed liv i hele byen.

Dragør er blevet en fattigere by, efter vi har mistet vores fødevarebutik, og med den vores post, vores medicinudlevering og vores fællesområde foran butikken – et dejligt torv med friske blomster og frugt under parasollerne.

Hvis vi vil have det tilbage, må vi stå sammen og gøre noget. Der findes mange »stærke« mennesker i Dragør. Hvis vi samler os og står sammen, bliver vi en magtfaktor – og en magtfaktor kan påvirke langt mere, end vi tror.

Det værste ved at lade nogen gøre en by (læs Dragør) fortræd er, hvis vi uden protest lader dem gøre det.

Vi har boet her i mange år, og der har gennem tiderne været mange virkelige svære problemer og store »slagsmål«. Også dengang var der flere, som mente, at det jo ikke nyttede at kæmpe, at der jo ikke var nogen, som ville lytte osv. Men tvivlerne fik ikke ret. Vi vandt mange slagsmål og fik vendt mange problemer til løsninger, som alle kunne leve med.

Giv aldrig op, for så har vi tabt på forhånd. Der findes altid en ny måde at tænke på og en ny vej at gå for at lykkes.

Gennem engagement og følelsen af, at det er vigtigt, må vi tage et ansvar, hver og en.

Vi har en unik og elsket by, men vi er blevet franarret vores fødevarebutik, og det til trods for, at vi er mange her i byen, som oplever, at »vores« borgmester lovede os, at der altid skulle findes en fødevarebutik i Dragør.

Hvad end der sker nu, er det et svigt, vi aldrig glemmer eller tilgiver. Så meget betyder det for os her i byen – en hjertesag for Dragør. Vi er blevet narret. Skyld og ansvar?

Giv os vores by tilbage!

Kirsten Lindberg