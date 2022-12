Vi har modtaget:

Nedlæggelse af Biblioteket i Hollænderhallen

Som en flittig bruger af bibliotekerne i Dragør forekommer byrådets beslutning om at nedlægge Biblioteket i Hollænderhallen til fordel for at beholde Biblioteket på Vestgrønningen som en højst besynderlig beslutning. Det modsatte burde efter min mening ske grundet følgende logiske årsager:

Handicappede og gangbesværede formenes i praksis fuldstændigt adgang til bibliotekets tjenester, da det efter al fornuft er fuldstændigt umuligt at indrette biblioteket på Vestgrønningen til handicapvenlige faciliteter grundet de mange trapper, afsatser, etager og halvafsatser.

I Hollænderhallen er der derimod fri adgang for alle handicapgrupper til bibliotekets tjenester, så snart man er inde i forhallen i Hollænderhallen via den allerede etablerede elevator, og alt sammen uden ekstra trapper.

Parkeringsmulighederne foran Biblioteket på Vestgrønningen er i forvejen kaotiske. Skal borgere fra Søvang og St. Magleby nu også til at søge parkeringsmuligheder? For at besøge Biblioteket på Vestgrønningen må der i realiteten findes parkeringsmuligheder eventuelt med tidsbegrænsning på de tilstødende gader/stræder. Det er endnu efter flere tiår ikke sket, at jeg ikke har kunnet finde en parkeringsplads ved Hollænderhallen.

Bøgerne i Biblioteket på Vestgrønningen kan stort set alle indpasses i Hollænderhallen ved nyindretning af de eksisterende faciliteter, blandt andet ved opsætning af reoler. Lidt trangt, ja, men absolut muligt. Indpasning af alle bøgerne inklusive det dejlige depot fra Hollænderhallen til Biblioteket på Vestgrønningen er derimod på forhånd en tabt sag. På Vestgrønningen kan der end ikke presses så meget som en Rasmus Klump-bog ind.

Lad mig i denne betragtning tage med, at Dragør Kommune for nylig har postet omkring en halv million kroner ind i modernisering af Hollænderhallens biblioteksområde. Disse penge vil så være spildt – men åbenbart plager det ikke byrådet. I Hollænderhallen er der også i forvejen mødelokaler, som kan bruges til bibliotekets særudstillinger/mødeaktiviteter.

Økonomien bag dette er simpel: Ved at bibeholde Biblioteket i Hollænderhallen skal der ikke investeres så meget som en krone bortset fra opsætning af reoler. Det kommende samlede bibliotek i Hollænderhallen gør, at de flyvske tanker om nybygning af et bibliotek til et ukendt antal millioner overflødiggøres. Den slunkne kommunekasse kan derimod få et betragteligt bidrag ved at bortsælge ejendommen på Vestgrønningen.

Endnu en gang ser det ud som om, at borgerne i St. Magleby og Søvang trods al logik står tilbage med en flad smag i munden over, at alt skal tilgå Dragør Gamle By, uanset logik.

Med venlig hilsen

Claus Scheurer

Birkevej 17

Søvang