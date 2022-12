Vi har modtaget:

Opråb til kommunen

Hermed et opråb til kommunens politikere om at hjælpe vores forening (og andre i samme situation), som er midlertidigt i nød på grund af stigende energipriser.

For vi er ikke i mål endnu! I første omgang var svaret fra forvaltning og udvalg, at vi ikke kunne hjælpes udenfor eksisterende rammer. Vi håber, at kommunalbestyrelsen vil se velvilligt på vores sag og for eksempel tillade os at søge 5%-puljen ekstraordinært til at betale varmeregninger næste år.

Vi ved, at der er afsat en ekstraordinær pulje til at dække kommunens egne stigende udgifter til varme og el næste år – herunder skoler og Hollænderhallen, som mange foreninger bruger aftener og weekender.

Vi føler, at vi, som står med egne lokaler, bliver overladt til os selv i denne svære stund. Det bør vel også være i kommunens interesse, at der er foreninger at vende tilbage til efter energikrisen.

Med venlig hilsen

Kimi Schwartz

Formand for Itosu-Kai Karate Dragør