Vi har modtaget:

Pænt nej tak til bro ved Vierdiget

Kommunalbestyrelsen skal her i begyndelsen af februar måned sagsbehandle en masse klager over kommunens tilladelse til opførelsen af en bade- og kajakbro på stranden i Sydstranden – vest for stikvejen Søndre Strandvej.

Sydstranden er fredet på kryds og tværs, men dette til trods vil kommunen og fredningsnævnet tillade opførelsen af en bro, der skal placeres til gene for naboer, fauna og flora i det uberørte og fredede område.

Det er ubesindigt at belaste området mere, end det er i dag – der bør i særdeleshed tages hensyn til fugle og andet dyreliv i og omkring kanalerne, sivområderne og stranden.

Dyr og natur burde indtage en central plads i sagsbehandlingen af denne sag, men i stedet for affreder kommunen hovedkulds et naturområde, uden at konsekvensberegne tilstrækkeligt på de ødelæggende følgevirkninger.

Forhåbentlig besinder kommunen sig og kommer på andre tanker, for dette er i alle henseender et skadeligt tiltag, der ikke kommer til at gavne Natura 2000-området.

Med venlig hilsen

Thomas Larsen