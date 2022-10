Vi har modtaget:

Sløjfning af gamle olietanke

På Køjevænget er der en beboer, som for to et halvt år siden blev pålagt at blænde sin olietank af, da den er over 45 år gammel. Der er ikke sket noget endnu! Grundejerforeningen og en af dens beboere har klaget til kommunen over dette for to et halvt år siden.

Hvis man sammenligner dette med en ældre bil, der skal synes hvert andet år, og man ikke få det gjort, så bliver nummerpladerne klippet, men denne sikkerhedsforanstaltning gælder åbenbart ikke for en gammel olietank, og det er da også »kun« af betydning for kommunens vand og miljø!

Det er svært at forstå, da en gammel olietank, som skulle have været sløjfet, er uden forsikring mod forurening. Der er intet forsikringsselskab, som vil tegne en ansvarsforsikring mod en eventuel forurening. Olieselskabet kan nægte at betale for en forurening, da tanken er for gammel – og det derfor ikke er deres ansvar.

Grundejerforeningen har rykket kommunen for aktindsigt i sagen flere gange, men får at vide, at det ikke vedkommer grundejerforeningen, men derimod udelukkende er en sag mellem kommunen og beboeren. Dette kan undre, da den gamle olietank ligger på grundejerforeningens fællesareal, og at det er selvsamme grundejerforening, der har klaget over tanken.

Selv om dette er en mindre sag, end forureningen fra Københavns Lufthavn, hvor klager om forurening også blev syltet, så må jeg lige minde om, at lufthavnssagen endte med at blive en voldsom dyr fornøjelse for Dragør Kommune og dens borgere.

Man kan ligeledes undres over, at miljøstyrelsen og kommunerne ikke udarbejder et regelsæt over for olieselskaberne, som understreger, at det kun er tilladt at fylde olie på en tank, som er godkendt. Hvis dette så ikke bliver overholdt, må det takseres med bøde.

Med dette indlæg håber jeg som beboer i grundejerforeningen, at bestyrelsen og beboerne kan få en afklaring om sløjfning af den omtalte gamle olietank, så sagen kan afsluttes, før en eventuel forurening finder sted.

Med venlig hilsen

Jens Christiansen

Køjevænget