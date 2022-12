Vi har modtaget:

Snart er det slut

Kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke Biblioteket i Hollænderhallen pr. 31. december. Jeg vil stærkt anbefale, at man hurtigst muligt gen-overvejer den uforståelige beslutning!

Af flere grunde er afdelingen i Hollænderhallen ganske populær hos brugerne.

Biblioteket er for kort tid siden sat i stand for over 300.000 kr. – penge, der nu vil være fuldstændig spildte. Har vi virkelig råd til at bruge vores fælles penge på den måde?

Det smarte selvbetjeningssystem – hvor man selv kan lukke sig ind, når det passer en og dermed kan låne om aftenen eller i weekenden, eventuelt mens man alligevel er der grundet sport eller svømning – ja, den mulighed er væk, når vi skriver den 1. januar 2023. Godt nytår!

Biblioteket i Hollænderhallen er meget ældre- og handicapvenligt, da der er elevator og ingen trapper, der skal passeres. Biblioteket har lettilgængelige toiletter, i modsætning til afdelingen på Vestgrønningen, hvor forholdene er helt umulige for mange af Dragørs borgere.

Der er betydeligt lettere for de mange, der kommer i bil og medbringer børn og tunge poser med bøger, at komme til afdelingen i Hollænderhallen.

Biblioteket i Hollænderhallen har i øvrigt også moderne mødelokaler, som mange gør brug af, og der er god plads til større forsamlinger.

Endelig er der ingen løsning på, hvor denne afdelings mange materialer fremover skal placeres.

Skal afdelingen på Vestgrønningen også inkludere børnefamilier, ældre, gangbesværede og handicappede, skal der bruges mange penge på at nyindrette det. Og er der økonomi til det? Eller er det bare ærgerligt for alle de grupper af brugere, der fra januar rammes?

Mange af de valgte politikere gik sidste efterår til valg på at styrke den borgernære velfærd. Nu ser vi, at skolerne og bibliotekerne rammes hårdt. Et eklatant løftebrud kan man vist roligt konstatere.

Derfor appellerer jeg stærkt til Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets formand, Henrik Niclasen (V), og hele kommunalbestyrelsen om at skynde sig at omgøre en helt håbløs og uforståelig beslutning.

Med venlig hilsen

Kim Dupont