Vi har modtaget:

Stem personligt ved folketingsvalget

Hvad skal der egentlig til for at blive valgt til Folketinget?

Rubrikken kunne også lyde: Hvorfor jeg håber, at vælgerne stemmer på en kandidat, der bor, arbejder og lever i Dragør!

Jeg får ofte spørgsmålet, »Martin, hvad skal der til for at få dig valgt til Folketinget?« Mit svar er: Hårdt arbejde, en politik med substans, de rigtige værdier – og sidst, men ikke mindst, viljen til at gøre en forskel for andre.

Men kigger vi på selve tallene, så kræver det lidt regnearbejde. Som meningsmålingerne står lige nu, får Konservative tre mandater i Københavns Storkreds, som min kreds, Tårnbykredsen, er en del af.

Jeg opstiller i alle 12 delkredse og er spidskandidat i Tårnby/Dragørkredsen.

Det, som afgør, hvor mange som kommer ind, er det samlede stemmetal på partiet. Dernæst er det de personlige stemmer, som afgør hvem fra partiet, der kommer ind.

Når man så ganger og dividerer på tidligere valg og sætter det op imod meningsmålingerne, så kommer der faktisk et tal frem. Og mit bedste bud, på hvad der skal til, for at jeg kommer i Folketinget, er, at 3.500 konservative og borgerlige vælgere skal sætte deres kryds ved Martin Wood Pedersen.

Jeg havde æren af at være kandidat til Regionsrådsvalget 2021. Her førte jeg udelukkende kampagne i Drag-ør. Det gav 831 personlige stemmer. Eller 32% af det samlede antal stemmer til Konservative i kommunen. Ud over det fik jeg 117 personlige stemmer fra andre kredse, dog uden at have ført kampagne.

Der var ved regionsrådsvalget cirka 5.000 stemmer på Konservative i Dragør og Tårnby. Hvis antagelsen er, at de også stemmer konservativt ved folketingsvalget, og at jeg kan få minimum en tredjedel af disse til at stemme personligt, så er jeg næsten halvvejs.

Så der skal føres kampagne i resten af storkredsen, med fokus på resten af Amager, Frederiksberg og Indre By, og der skal jeg så trække resten.

Nøglen til succes er under alle omstændigheder et højt personligt stemmetal i min egen kreds.

Jeg bor, arbejder og lever i Dragør, og jeg håber, at mange borgerlige vælgere i Dragør kan se fordelen ved en lokal repræsentant i Folketinget – og derfor sætter det personlige kryds ved Martin Wood Pedersen.

Af lokale mærkesager kan jeg nævne:

• eg vil kæmpe for, at tvangsfordelingen af gymnasieelever rulles tilbage.

• eg vil kæmpe for, at udligningsordningen ændres, så Dragør ikke i 2023 skal aflevere 120 mio. kr. til andre kommuner.

• eg vil kæmpe for, at elafgiften fjernes permanent, og at afgiften på naturgas sænkes.

Jeg har i hvert fald tænkt mig at gøre alt, hvad jeg kan, for at gøre mig fortjent til hver eneste stemme.

Med venlig hilsen og håbet om en fortsat ordentlig valgkamp

Martin Wood Pedersen

Folketingskandidat for de Konservative i Københavns Storkreds

– herunder Dragør