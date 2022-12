Vi har modtaget:

Stor tak og glædelig jul fra Dragør Julemarked

Dragør Julemarked har naturligvis også åbent den sidste weekend inden jul, den 17.–18. december, men vi vil allerede nu gerne takke alle, der har været med til at gøre årets julemarked til en bragende succes, som det niende i rækken.

Vi sender en stor tak til Dragør Kommune og dens dygtige folk for transport samt opstilling af boderne – og fordi I også hjælper med at passe på dem til næste år. Tak til alle de glade gæster i dejligt julehumør fra ind- og udland – aldrig har vi set så mange på Badstuevælen. Tak til alle jer, der bor rundt om julemarkedet for tålmodighed og hyggelige kommentarer. Tak til de mange aktive i boderne med julelækkerier, der har været med til at give Dragør Julemarked en flot tredjeplads blandt Danmarks mest autentiske og hyggeligste julemarkeder. Tak til Dragør Nyt for gode billeder og historier. Tak til vejrguderne for dejligt vejr. Tak til Michael og hans kolleger fra politiet for at være med og skabe ekstra tryghed. Og ikke mindst tak til vores nisseorkester med Mogens Bille og Fin Alfred.

Som nogle vil huske, startede det hele under optagelserne til DR’s julekalender, Tidsrejsen, i 2013, hvor vi fik lov at låne boderne i weekenderne. Året efter overtog vi – undertegnede – boderne og stiftede foreningen Dragør Julemarked.

Endnu en tak til alle jer, som er med til at gøre Dragør til en ægte, hyggelig juleby. Vi kan allerede røbe, at vi i 2023 er tilbage lørdag den 25. november, hvor vi glæder os til at byde jer alle velkommen igen.

Rigtig glædelig jul til alle.

Med venlig hilsen

Charlotte Gravenhorst og Mark Rütt