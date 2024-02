Vi har modtaget:

Strandparkens organisationsbestyrelse

Da vi flyttede ind i Strandparken, hørte vi om, at der var en organisationsbestyrelse (OB). Vi troede, det var en beboervenlig organisation, der tilgodeså beboernes glæde og tilfredshed ved at bo i en af Strandparkens afdelinger, der i dag består af mere end 600 lejemål. Det er altså langt over 1.000 Dragør-borgere, der nu bor i Strandparken.

Indtil nu har jeg kun hørt om ganske få beboere, der bliver tilgodeset af denne såkaldte OB.

Arkivfoto: Thomas Mose.

Man mærker, at OB tilsyneladende har delt beboerne op i A-beboere, der udgør cirka 2% af lejerne, og B-beboere, der består af de resterende cirka 98%. Det skal forstås således, at A-beboerne nærmest bliver forgyldt – for eksempel med gratis vaskekort eller små nemme jobs på ejendommen, der er godt betalt af vores allesammens huslejepenge.

Har A-beboere et problem i deres lejemål, bliver det omgående ordnet. Hvis en B-beboer har et tilsvarende problem, er der ikke grænser for, hvad der ikke kan lade sig gøre. Tavshed, en økonomisk umulighed eller anden besynderlig undskyldning får de.

Et eksempel fra undertegnet var ved indflytning i 2012, hvor jeg opdagede en meter lang flænge i tagpappen på vores skur. Jeg fik at vide, at det kun var et cykelskur og ikke til andet. Jeg måtte selv bekostede nyt tagpap på skuret, da alle vores ting var gennemblødt.

Cirka to måneder senere skulle alle skure pludseligt have nyt tagpap – betalt af afdelingen. Man brugte samme tagpapfirma, da han var betydelig billigere, end de tilbud afdelingsbestyrelsen selv havde indhentet. Sådanne opgaver er ellers administrationens opgave.

Jeg bad om at få refunderet mine udgifter. Det var da helt klart, sagde man. Trods cirka 30 henvendelser gik der mere end 10 år (ti år), før jeg allernådigst fik godtgjort mine udgifter. Beløbet fik jeg udbetalt her for nylig.

Ved indflytningen hed det sig, at gulvene var nyhøvlede og nylakerede, men det var ikke særlig pænt gjort. Flere steder var den gamle lak synlig.

Nyindflyttede beboere har kun 14 dage til at klage over den slags sjusk, så jeg klagede straks til kontoret.

Jo – vi var jo ved at få ny administration (BDK), så de ville så se på det! Samtlige administratorer, der har været ansat på Rødtjørnen, har lovet at se på det – men der har ikke været en eneste her endnu 12 år efter!

Så det, som jeg læste i Drag-ør Nyt, med at man ikke svarer på henvendelser, er helt normalt for både OB og administrationen. Jo længere tid der går, jo nemmere er det at sige: »Jaa ... men det var dengang.«

Klager en A-beboer over en B-beboer, bliver der straks handlet. Men sker det omvendte, får du enten ikke svar, eller også siger OB og administration, at de står totalt magtesløse. Dette er jeg absolut ikke i tvivl om.

Eksemplerne her er kun noget af det, som jeg selv har oplevet. Jeg kunne skrive en hel bog om de historier, som andre beboerne gennem tiden har fortalt mig.

Det ville være rigtig flot, hvis OB’s formand her i Drag-ør Nyt kunne forklare formålet med OB – og ikke mindst den gavn og glæde, beboerne skulle have deraf.

Med venlig hilsen

Preben v. Eggers

6. afdeling