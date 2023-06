Vi har modtaget – svar til Lisbeth Dam Larsen:

Lokalarkivet lever i bedste velgående

Lisbeth Dam Larsen er galt på den i sit indlæg i avisen i sidste uge (læs indlægget her, red.).

Siden 1968 har arkivet været ledet og drevet af fagligt kompetent, uddannet personale.

Igennem årene har frivillige støttet op omkring arbejdet på arkivet, og skulle man mene; under ledelse og retningslinjer af den ansatte arkivar. For hvem ellers indebærer den viden og det ansvar, der skal til på et lokalarkiv? Det er vel de færreste arbejdspladser, der ikke har en leder.

Tre lokalarkivarer fra Dragør på stribe. Fra højre er det Svend Jans (lokalarkivar 1968–1980), Birte Hjorth (lokalarkivar 1980–1990) og Lis Thavlov (lokalarkivar 1990–2006). De to længst til venstre er Tove Spotoft (biblioteksleder) og Knud Pallesen (overbibliotekar). Foto: Dirch Jansen. 1990.

Et lokalarkiv skal indsamle, sortere, registrere og formidle den lokale kulturarv i form af arkivalier og fotos m.m. fra private, foreninger og virksomheder.

Men der er regler, der skal overholdes. Datatilsynet har for eksempel i 2022 udgivet »Retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger«. Og det burde du have sat dig ind i, før du skrev dit indlæg!

Usorteret eller mangelfuld registrering er »no go« på et arkiv.

Arkiv.dk er et eminent arbejdsredskab for alle borgere. Det er jo der, man som bruger i første omgang dykker ned og leder efter relevant materiale.

Og hvad hjælper det så, at der i et søgeresultat på arkivalier efter dig f.eks. blot står Lisbeth Dam Larsen og ikke noget om indhold.

Lisbeth Dam Larsen foreslår også, at kopier fra rigsarkivet skal gemmes. Er du ikke klar over, hvor meget der er blevet digitaliseret og lagt ud på rigsarkivets hjemmeside?

Angående Arkivrådet behøver der ikke stå noget om frivillige der.

Nej, der skal i stedet for, som på andre arbejdspladser, udarbejdes arbejdsbeskrivelser og retningslinjer for den enkelte frivillige.

Arkivet lukker ikke – der er blot ikke åbningstider i et par måneder – og lokalarkivaren kan altid kontaktes.

Med venlig hilsen

Inger Kjær Jansen

Tidl. lokalarkivar i Tårnby