På trods af at Sydstrandsprojektet finansieres af skatteborgerne, så har det ikke været muligt for borgerne at få et konkret svar på, hvad tidshorisonten er for forvaltningens genbehandling af sagen og tilkendegivelse af en ny placering på Sydstranden.

Men nu viser det sig, at man på Dragør Rådhus har planer om at lade projektet fortsætte ind i det nye år med anseelige omkostninger til følge.

Projektets tidshorisont

Efter henvendelse til rådhuset er følgende løse tidshorisont modtaget fra kommunaldirektør Mads Leth-Petersen, 13. oktober 2022:

»Der er ikke udarbejdet en tidsplan for, hvornår projektet om motionsredskaber på Sydstranden skal tilbage til Klima-, By- og Erhvervsudvalget til politisk behandling. Det er dog min forventning, at udvalget vil have fået forelagt en ny sag med forslag til placering af motionsredskaber inden udgangen af 1. kvartal 2023.«

Det vil sige, at ifølge direktørens »forventning« vil det tage forvaltningen op til syv måneder at foreslå en ny placering på Sydstranden.

Derefter skal Klima-, By- og Erhvervsudvalget sagsbehandle sydstrandsprojektet for tredje gang.

Sagen er allerede blevet behandlet én gang i Økonomiudvalget, én gang i kommunalbestyrelsen og to gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget – et fuldstændigt skødesløst spild af tid og ressourcer.

Med tanke på kommunens intensive sparerunde, så undrer det kraftigt, at besparelserne ikke gælder politikernes egne prestigeprojekter.

Stop projektet

Det er en ualmindelig dårlig idé at bebygge fredede områder i Dragør, det ved alle, men nu er glidebanen smurt i sæbe – klar til at skabe eftermælet for den nuværende kommunalbestyrelse.

Dragør Kommune har som bekendt gevaldige udfordringer med PFAS- og pesticidforurening, miljøsvineri og råstofindvinding i Køge Bugt og Øresund, drikkevandsforsyning, varmeforsyning, kystsikring, energikrise samt efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger, ejendomme, institutioner, skoler, parkeringspladser, fortove, stier og veje.

Et naturreducerende og tidskonsumerende politikerprojekt på Sydstranden udstråler hverken miljøbevidsthed eller økonomisk ansvarlighed. Det er på tide at vise rettidig omhu og respektere den gældende fredning af Sydstranden.

Stop projektet nu. Lad os være i naturen på dens egne præmisser.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune