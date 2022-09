Men jeg har svært ved at se en sådan sikring, som vil betyde en molehøjde på 4,7 meter – alternativt en viderebygning af et dige i den størrelse ned langs strandlinjen, som formentlig først kan stoppe omkring Dragør Fort – eller et helt tredje alternativ, nemlig at man bygger det ind i landet.

Sådanne tiltag vil totalt ødelægge vores største værdi – nemlig den gamle by og havnen – og det må for guds skyld ikke ske.

Vi har et fælles ansvar for at sikre vores kulturarv. Måske særligt os, der sagde nej til UNESCO.

Så lad os fortsætte dialogen med udgangspunkt i det, vi har bestemt os for, nemlig beskyttelse imod en 100-årshændelse. Det er også det niveau, alle andre kommuner arbejder i.

Vi har svært nok ved at finansiere de diger, vi har besluttet os for, så der er ingen grund til at gøre dem dyrere for at hjælpe Sund & Bælt med at sikre deres infrastruktur.

Når vi får et sådant tilbud, kunne det jo også være fordi, Sund & Bælt har fundet ud af, at det nok er billigere at lave et vandbaseret dige end at fortsætte dige-byggeriet rundt om lufthavnen og forbinde det med Ullerup-diget.

Jeg forstår grundlæggende ikke, hvorfor det er Statens opgave at sikre en virksomhed, der driver lufthavn og har store formuer samt store indtægter. De bør selv beskytte deres værdier.

Så nej-tak til Sund & Bælt.

Med venlig hilsen

Søren Hvalsø