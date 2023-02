Vi har modtaget:

To rapporter – to forskellige resultater

Hvordan kan Region Hovedstaden undersøge sig selv?

Region Hovedstadens taskforceundersøgelse af sig selv efter Fields-tragedien, hvor tre personer blev dræbt, var dømt til fiasko.

Det er skandaløst at konstatere, at undersøgelsesgruppen helt undlod at oplyse om en bekymringsskrivelse, der gik på, at der kunne være sket svigt i forhold til den 22-årige formodede gerningsmand. Derfor foreslog jeg i regionsrådet, at der skulle en helt ny og helt uvildig undersøgelse til. Dette ønskede de andre partier ikke.

Styrelsen for patientsikkerhed er nu på trapperne med en meget alvorlig rapport, som i den grad adskiller sig fra Region Hovedstadens selvbestaltede undersøgelse. Der er grundlag for et påbud mod Psykiatrisk Center Amager, mener Styrelsen for patientsikkerhed.

Og det står i skærende kontrast til Region Hovedstadens lukkede og selvbestaltede frifindelse af sig selv på pressemødet den 11. oktober sidste år.

I næste uge bliver hele rapporten fra styrelsen lagt frem, og det bliver ikke med en frifindelse af Region Hovedstaden – men med en alvorlig kritik om mangler i journalføring, som resulterer i:

»At øge risikoen for, at patienter ikke får den rette behandling.«

Det er altså nødvendigt at tage denne dybdegående faglige kritik alvorligt. Og så må vi også se på, hvordan samarbejdet i den konkrete sag forløb imellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Skete der nogle fejl? Og hvis det er tilfældet, hvad kan vi så lære af det? Og er personalet i øvrigt godt nok orienteret om patientsikkerhed?

Sagen om Fields-drabene er absolut blevet endnu mere tragisk. To rapporter med to helt forskellige udfald. Og helt sørgeligt er det at være vidne til så dårlig dømmekraft hos et enormt stort politisk flertal.

Kære kolleger i regionsrådet

Hvordan pokker har I kunnet sige ja til, at Region Hovedstaden skulle undersøge sig selv?

Med venlig hilsen

Finn Rudaizky (DF)

Medlem af Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden