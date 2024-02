Vi har modtaget:

Trist og unødvendig udvikling i hjertet af Dragør

Det er efterhånden en gammel nyhed, at Coop besluttede at lukke Irma-kæden på landsplan og dermed også butikken på Kongevejen 18 A i Dragør. Til trods for, at netop Dragørs Irma kørte med overskud, som en af de få i kæden.

Men alligevel valgte Coop at lukke Dragørs butik – og ikke engang køre den videre som en Coop 365 Discount.

Det er nu også officielt, at Coop har solgt hele ejendommen til investeringsselskabet KV 18 A ApS, hvis formål er at besidde, udleje og udvikle ejendommen.

Meget mere end en Irma-lukning

Jeg bor i den gamle by og var én af de mange trofaste kunder i Irma-butikken. Det var en stor glæde for mig at handle i den lille butik, og jeg følte mig meget privilegeret over at bo her, hvor jeg på gåben kunne gå ud at handle alle tænkelige dagligvarer lige rundt om hjørnet.

Jeg havde benyttet en hvilken som helst købmandsbutik i vor gade – da det vigtigste for mig var nærmiljøet.

Butikken fungerede ikke kun som en butik med dagligvarer, recept-medicin og posthus, men også som det lokale samlingspunkt for Dragør Gamle By og Havn. Butikken havde derfor en enorm betydning for hele byen og dets nærmiljø.

Irma-butikken på Neels Torv lukkede i maj måned sidste år. Foto: HAS.

Folk, der har boet i et lille bysamfund og har oplevet butiksdøden af den lokale købmand, vil forstå, hvilket savn dette giver for Dragør Gamle By. Og man kan forestille sig, hvilken negativ indvirkning det nu vil få for vores mange sejlende turister, der sandsynligvis i fremtiden vil lægge ruten om og i højere grad forbigå Dragør.

Det er et faktum, at der kun er en kilometer fra Dragør Gamle By til de andre handlemuligheder af fødevarer: Lidl, Netto og føtex food. Men for de mange ældre i Dragør Gamle By og de mange sejlere og besøgende i Dragør Havn, kan det virke som en lang distance. Og dagligvarebutikkerne på Maglebytorv giver på ingen måde det nærmiljø i den gamle by, som vi før havde.

Der er allerede flere gamle beboere, som er faldet med deres rollator i forsøget på at gå til de nu nærmeste handlemuligheder. Fortsætter dette, kan det ikke undgås, at der bliver et større behov for hjemmehjælp til de ældre, der ikke længere selv kan handle og ikke formår at handle på nettet eller køre i bil. Derfor er Irma-lukningen desværre meget mere end en lukning af et supermarked.

Overraskende ny butik

Vi var nok mange, der tænkte, at vi har en stærk lokalplan, som blandt andet stiller krav om, at der i Kongevejens største og mest centrale ejendom (matr.nr. 4a) selvfølgelig skal være et supermarked – og det satte mange deres lid til. Det var derfor en kæmpe overraskelse og skuffelse for mange, da det blev offentliggjort, at Normal skulle overtage.

Normal er i Det Centrale Virksomhedsregister registreret som en detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje. Og selvom Normal har dagligvarer såsom cremer og tandpasta, kan butikken jo på ingen måde erstatte et supermarked.

Hvor ville det have været fint, hvis Normal havde etableret sig på Maglebytorv, hvor der sikkert også er et større kundegrundlag for butikken, der tiltrækker mest unge mennesker.

Normal vil desværre på ingen måde dække behovet for at kunne handle fødevarer i Dragør Gamle By og Havn og bibeholder dermed ikke det lokale samlingspunkt.

Dragør Gamle By er virkelig blevet fattigere efter lukningen af vores supermarked!

Svigtende lokalplan

Lokalplanen for Kongevejs-kvarteret (Lokalplan 3) stiller ikke de store krav til områdets anvendelse.

I afsnit 3 står der blot: »Området må anvendes til butiks- og boligformål,« og desuden: »de under afsnit 2 nævnte ejendomme (herunder matr.nr. 4a) anvendes til sådanne butikker, som er nødvendige for byens forsyning med forbrugsvarer.«

Jeg mener ikke, at Normal lever op til dette.

Lokalplanen er fra 1979, og jeg finder i dén grad, at den bør revideres, så der i vores største og mest centrale ejendom i hjertet af Dragør fremover stilles krav om, at der selvfølgelig skal være et supermarked. Denne opfordring er hermed givet videre til kommunen, som har mulighed for at revidere lokalplanen, og til investeringsfirmaet KV 18 A ApS, som har mulighed for at tænke sig om, næste gang der skal udlejes.

Med venlig hilsen

Linda Rebien

Strandgade 22