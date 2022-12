Vi har modtaget:

Urimelig behandling

Nedenstående er et eksempel på, hvad man som borger kan risikere at blive mødt med fra Center for Plan, Teknik og Erhverv i Dragør Kommune.

Da jeg har en stor grund i den gamle by i Dragør, har jeg længe haft et ønske om at bygge et anneks på ca. 20 m2 på grunden.

Lidt historik

Jeg købte en af de sidste ubebyggede grunde i den gamle by i ca. 1988. Jeg ansøgte og fik tilladelse til at bygge et nyt hus i den gamle stil.

Matriklen er på 220 m2, som er en stor grund i den gamle by. Da den nuværende byggeprocent i den gamle by er på 75 – så er der mulighed for at bygge et ca. 21 m2 beboeligt anneks.

I foråret 2021 fik jeg en aftalte med den ansatte i Dragør Kommune, som står for den gamle by. Vi skulle have et video-møde ca. to måneder ud i fremtiden.

Dagen før det aftalte møde ringede han og aflyste. Dette ville jeg ikke acceptere og krævede af ham, at vi gennemførte videomødet. Det blev han sur over – men både arkitekten og jeg havde taget fri for at kunne holde dette møde.

På dette møde fortalte den ansatte i kommunen, at han ikke havde nået at tale med sine kollegaer, så vi aftalte et nyt møde nummer to. Herefter blev det til tredje møde, fjerde møde osv., som enten blev aflyst i sidste øjeblik eller møder, hvor jeg intet fik svar på vedr. materialevalg osv.

Da den ansatte i kommunen blev ved med at aflyse vore møder eller ikke kunne svare på noget, valgte jeg at ringe til viceborgmesteren i Dragør Kommune for at klage over den behandling, jeg fik.

Jeg blev ringet op af chefen for byggeafdelingen, som beklagede og undskyldte. Herefter tog de kontakt til min arkitekt, som har kontor i den gamle by i Dragør.

Min arkitekt fik en ny aftale om møde med den ansatte i kommunen. På dette møde fortalte den ansatte i kommunen, at han ville støtte projektet. Her efter færdiggjorde arkitekten tegninger osv. og fremsendte materialet til Center for Plan, Teknik og Erhverv.

Efterfølgende hørte vi intet. Inden for et halvt år var jeg forbi kommunen tre gange for at følge op – men der skete intet i min sag. Derfor ringede jeg igen til center-chefen, som havde de sædvanlige undskyldninger om personalemangel osv. Han fortalte, at han ville sætte en anden medarbejder på sagen. Dette klagede jeg over, da det er alment kendt, at den pågældende medarbejder var – eller er – ansat eksternt som konsulent og er sat til at rydde op – hvilket i praksis betyder, at personen afviser ni ud af ti sager.

Onsdag den 31. august 2022 modtager jeg så en mangelskrivelse.

Mandag den 2. september 2022 svarer min arkitekt til både konsulenten og center-chefen.

Torsdag den 22. september 2022 modtager jeg afslag på dispensation – og dermed afslag på byggetilladelse.

Da sagen nu ligger hos min advokat, vil jeg være meget taknemlig over at høre fra andre i den gamle by i Dragør, der enten har fået godkendelse eller afslag på at bygge annekser i den gamle by.

Skriv til min email-adresse – det vil være en stor hjælp i min kommende retssag mod kommunen.

Med venlig hilsen

Søren Troest Petersen

Skipperstræde 13

stp-firm@hotmail.com

Svar fra Dragør Kommune:

Bevaring af Dragør Gamle Bys karakter

For at undgå at Dragør Gamle By ændrer karakter, har Drag-ør Kommunalbestyrelse i sommeren 2021 besluttet at begrænse omfanget af dispensationer til byggerier i Dragør Gamle By.

Denne sag er opstartet i foråret 2021, og ansøgning modtaget i oktober 2021. Efter en konkret og individuel vurdering er der meddelt afslag på dispensation fra gældende lokalplan til at opføre et anneks.

Vi beklager, at sagsbehandlingstiden har været lang.

Vi har i 2022 afviklet en pukkel af gamle sager samtidigt med, at vi har behandlet nye ansøgninger. Det har bl.a. betydet, at nye ansøgninger om byggeri i den bevaringsværdige Dragør Gamle By har taget længere tid, end normalt.

Vi forventer kortere sagsbehandlingstid fremover, idet puklen er ved at være afviklet. Byggesagsafdelingen er desuden opnormeret i 2022.

Med venlig hilsen

Jesper Horn Larsen

Chef for Center for Plan, Teknik og Erhverv

Dragør Kommune