Våde fødder eller havudsigt

Hvorfor er folk med havudsigt så nærtagende?

Under et vælgermøde i 2017 i borgerforeningen foreslog Else Lykke Madsen fra Det Radikale Venstre, at metroen skulle forlænges fra lufthavnen til Dragør.

Lige foran mig sad Lillian Knudsen, tidligere formand for Kvindeligt Arbejderforbund – gift med Harald Børsting. Begge boende på Øresunds Allé med udsigt over Øresund.

Lillian Knudsen klappede og råbte: »God idé.«

Jeg prikkede hende på skulderen og sagde: »Jeg synes også, det er en god idé. Vi kan gøre det til en turistattraktion, at metroen kører på diget langs Øresunds Allé.«

Kommentaren dertil var: »Nej, for der bor jeg.«

Efter at have fulgt debatten i Dragør Nyt den seneste tid må jeg give Thomas Krebs ret (læs Thomas Krebs’ indlæg her, red.) – vil du have våde fødder eller havudsigt?

Ja, jeg selv bor ca. 4 meter over daglig vande og har ingen havudsigt, men overvejer som i marsklandet at købe en båd og tøjre den til mit hus, da jeg efter nogle af Nordstrandens beboeres mening kommer til at bo på en ø med havudsigt.

Med venlig hilsen

Steen Olsen

Fasanvænget 78