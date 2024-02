Vi har modtaget:

Valg i folkeskolerne

Dragørs skoler deltog også – og resultatet blev anderledes, end det var forventet

I skolevalget på national plan skulle elever fra 8. til 10. klasse efter en lang forhandling af prioriteringer vælge, hvilke emner de unge i fælleskab ville opstille. Hvad var vigtigst.

Torsdag den 1. februar skulle eleverne så blandt 24 emner stemme om deres favoritemner.

I tv-programmet »News & Co« på TV2 News sad seks gode 68’ere og klappede i hænderne. De var alle mere end 100% sikre på, at klimaet ville stå øverst på de unges liste over valg-emner. Ingen tvivl overhovedet. Det var særdeles morsomt at se de seks gamle »miljø-freaks« ansigter, da resultatet kom frem.

De mest populære mærkesager ved Skolevalg 2024 er:

Gør arbejde for unge under 18 år skattefrit Giv gratis frokost i folkeskolen Afskaf topskatten Afskaf brugerbetaling på offentlig transport Giv 17-årige ret til at køre bil alene.

Klima var helt fraværende fra alle 24 bruttoforslag fra eleverne.

Siden klimaaktivisten Gretha Thunberg begyndte sin skolestrejke i 2018, er klimakampen især blevet tilskrevet den unge generation – også kaldet generation Z. Men nu slår resultaterne fra det seneste skolevalg, der sluttede torsdag aften, altså revner i den fortælling.

Resultatet var nemlig skuffende for de partier, der traditionelt tilskrives klimakampen, og det er opsigtsvækkende.

Hvorledes de tre dragørskoler stemte er ikke klart. Men klimasagen ragede i hvertfald flertallet af eleverne en papand.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør