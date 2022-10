Vi har modtaget:

Valg i krisetid

Vi skal nu til valg i utide og i en krisetid med galopperende inflation, himmelhøje energi-priser på el samt især gas og oven i det en klimakrise, som ingen i denne verden længere kan lukke øjnene for, men som vi er piske nødt til at kigge lige i øjnene.

Vi rammes alle, når vi køber ind i hverdagen og konfronteres med dagligvareprisernes himmelflugt. Nogle grupper, som i årevis ikke har fået reguleret deres pensioner og uddannelsesstøtte m.m., rammes ekstra hårdt, og mennesker, som altid har betalt enhver sit, må kaste håndklædet i ringen og opgive at betale basale udgifter såsom husleje, varme og mad.

Uligheden vokser, og fattigdommen og hjemløshed spreder sig – en fattigdom, vi ikke har set længe, og dertil mistrivsel blandt børn, unge og ældre samt en psykiatri og et sundhedsvæsen, som selv er blevet sygt af underfinansiering.

Regeringens svar på det er, at du kan få lov at låne dine egne penge. Og de 100 mio. kr., der er lagt ud i kommunerne til varmehjælp forslår ingenting i den sammenhæng, og samtidig hermed pålægges kommunerne flere og flere opgaver, uden at pengene følger med. Til gengæld er det lykkedes at finde 35 mia. kr. til kampfly og 18 mia. kr. årligt til oprustning.

Resultatet er nedprioritering og udhuling af velfærden i hele landet og en år for år dårligere borgerservice rundt omkring i kommunerne, som hvert eneste år må kæmpe med at få budgetterne til at hænge sammen og ofte må ty til grelle spareplaner.

Det sværeste ved at blive ældre er, at du bliver mere og mere usynlig i samfundet og har svært ved at blive set som det unikke menneske med et levet liv, du er, men behandles som »ældre«. På plejehjemmet er din adgang til livet uden for reguleret af en klippekortsordning og ikke på basale rettigheder til et liv i samklang med omverdenen. Enhedslisten vil bryde den mur ned og sørge for åbenhed og åben adgang og udgang, når man lever sit liv på et pleje-hjem.

Fremtiden kalder på handling i forhold til klimakrisen og ikke en Lynetteholm, bebyggelse på Amager Fælled eller en ny motorvej over Limfjorden. Den kalder på klimabæredygtige løsninger. Den kalder på en genopbygning og udvidelse af hele velfærden.

Vi kan nå det, og vi kan gøre det i fællesskab – et samfund, hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste.

Enhedslisten vil et samfund med fællesskab for alle, som har brug for en hånd – et samfund, hvor mennesker kommer før systemet – et samfund, der går forrest med klimadygtige løsninger.

Med venlig hilsen

Dorthe Hecht

Folketingskandidat for Enhedslisten i Københavns Storkreds

(Tårnby, Dragør, Frederiksberg og København)