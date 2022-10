Vi har modtaget:

Venstres grønne 2030-plan

Venstre har lanceret et grønt udspil, som skal adressere den store klimaudfordring, vi står over for de kommende år – også i Dragør.

Det er afgørende, at vi tackler denne udfordring for Danmark – ikke kun på grund af klimaet, men også i forhold til vores alt for store afhængighed af importeret energi fra lande såsom Rusland.

Klimapolitik og sikkerhedspolitik går hånd i hånd.

Venstres udspil indebærer i alt en fuldt finansieret investering på cirka 60 mia. kr. frem mod 2030 og har fire hovedelementer:

Grønne investeringer

Vi vil i Venstre bruge 37,5 mia. kr. til investeringer i den grønne omstilling og naturen frem mod 2030 – det skal sikre, at vi kan nå 70%-målsætningen og øge biodiversiteten.

Samtidig afsættes midler til at sikre vores rene drikkevand og bekæmpe PFAS-forureningen – samt til omstilling fra gasfyr til andre opvarmningskilder, eksempelvis fjernvarme, som jo er meget presserende for os i Dragør Kommune.

Venstre vil endvidere afsætte midler til en indsats, der mindsker plastforureningen og opruster formidlingsindsatsen på området med involvering af blandt andet foreninger, skoler og fritidsklubber.

Konkret – og meget relevant for os i Dragør – sættes som sagt midler af til at accellerere omstillingen væk fra gasfyr – og der foreslås genindførelse af det grønne håndværkerfradrag, som regeringen afskaffede for et år siden.

Forskning og udvikling i klimaneutralitet

Øgede investeringer på 15 mia. kr. er afsat til forskning og udvikling. Det vil gøre det attraktivt for de danske virksomheder at øge investeringer i den grønne omstilling – og kan skabe et nyt, stort globalt marked for dansk eksport på længere sigt.

Investeringer i nye teknologiske landvindinger

Der afsættes en pulje på yderligere 7,2 mia. kr. til at investere i den grønne omstilling i fremtiden.

Den giver mulighed for at gribe nye idéer og metoder frem mod 2030-målet – ligesom midlerne også kan investeres i fremtidige løsninger, som får Danmark tættere på målet om klimaneutralitet senest i 2050.

Større grønne ambitioner

Klimaforandringerne løses ikke kun inden for Danmarks grænser, men Danmark kan med vores teknologiske forspring være med til at hjælpe resten af verden videre på den grønne rejse.

Derfor sætter vi også to nye supplerende klimamål, der skal sikre os mod klimanationalisme og samtidig gøre en global forskel for klimaet. Det vil også sikre, at den grønne omstilling skaber nye arbejdspladser i Danmark.

Klima, miljø og sikkerhed er helt afgørende områder for Danmarks udvikling de kommende år.

Vi har – helt bogstaveligt – ikke råd til at sidde på hænderne. Det bliver vi løbende mindet om, når el- og gasregningerne kommer. Her er vi som nævnt med gasafhængigheden hårdt ramt i Dragør Kommune, og vi har brug for opbakning til den kommende omstilling, så den kan ske hurtigst muligt.

Vil du sikre konkret handling på klima- og miljø-området, så skal du stemme på Venstre ved folketingsvalget.

Jeg anbefaler, at du stemmer personligt på vores lokale folketingsmedlem Martin Geertsen (MF).

Med venlig hilsen

Erik Skovgaard Nielsen

Formand for Venstre i Dragør