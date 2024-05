Vi har modtaget:

Vi har velfungerende, gode folkeskoler i Dragør

Ved seneste møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøftede vi nøgletal på skoleområdet. Det kan lyde tørt, men det er det overhovedet ikke, for de giver os mulighed for at tale om vores skoler ud fra fakta frem for følelser og fornemmelser.

Nøgletallene giver et indblik i, hvordan går det med for eksempel skolernes faglige niveau, elevernes trivsel, udgift per elev og fravær hos eleverne. Tallene kan man så sammenholde med tallene på landsplan. Generelt klarer vores børn sig godt – men der er også ting, der kan blive endnu bedre.

I Dragør har vi tre stærke folkeskoler, hvor 91,4% af vores børn i skolealderen går.

Kun 3,2% af Dragørs børn går i fri- og privatskoler. Det er markant mindre end på landsplan, hvor tallet er 17,9% – og det er stort skulderklap til vores folkeskoler.

Dykker man ned i tallene, var karaktergennemsnittet ved 9.-klassernes bundne afgangseksaminer sidste år på 7,8 mod 7,3 i landsgennemsnit.

Desværre var der også 4,1% af eleverne, som ikke bestod dansk og matematik. Det kan der være mange bagvedliggende årsager til, som skolerne arbejder med. Men blot for at sætte det i relief, så var tallet på landsplan 11,5%.

Hvis man så igen sammenligner tallet med perioden 2016–2019, hvor 5% af vores eleverne i 9. klasse ikke bestod afgangseksamen i dansk og matematik, så er der heldigvis sket et fald på 0,9%. Så selv om nogle elever fortsat har udfordringer og har brug for noget ekstra, så er tallene overordnet positive.

Folkeskolerne i Dragør leverer generelt gode resultater, og vi har kompetente lærere og pædagoger, der hver dag løfter eleverne fagligt og motivere dem til læring.

Et andet relevant tal er elevernes generelle trivsel, som ligger på 88,6%. Her er landsgennemsnittet 87,5% – så det er umiddelbart godt. Men vi har desværre set et lille fald i Dragør, som der nu vil blive set nærmere på. For én ting er karakterer, men vi er åbenlyst interesserede i, at alle børn skal trives, så det vil vi gerne vide mere om.

Videre kan vi se, at fraværet er faldet fra 9,6% til 8,2%. Det er dog en del over landsgennemsnittet på 7,2%. Skolerne er opmærksomme på fraværet, men det skal vi også være som forældre. For en del af det skyldes, at mange familier rejser på ferie uden for skolernes ferieplan.

Ny aftale for folkeskolen

Videre til et nyt politisk tiltag, som også vil kunne mærkes i Dragør. For i marts måned vedtog Folketinget en ny aftale for folkeskolen, der skal implementeres i årene 2024–2028.

Aftalen har fokus på frihed, fordybelse og kvalitet – og skolebestyrelserne får mere indflydelse på deres børns skolegang.

Helt konkret peger aftalen på, at skolerne skal have frihed til at tilbyde kortere skoledage for de mindste elever og mere valgfrihed for de ældste elever til at fordybe sig i valgfag.

Vi er også med i aftalen fra konservativ side, og netop frihed til selv at kunne bestemme og tilrettelægge vægter højt hos os.

Det bliver også muligt for de ældste elever i 8. og 9. klasse at komme i juniormesterlære, hvor folkeskolen afsluttes med et forløb med et mere praktisk sigte. Det kunne for ekempel være, at eleven tilknyttes en virksomhed eller FGU-institution, hvor han eller hun så har et forløb med en til to dage om ugen i et praktikforløb.

Ikke alle unge er boglige, og vi synes, at juniormesterlære sammen med mere erhvervspraktik i udskoling er alletiders tiltag.

Der findes positive erfaringer fra andre kommuner, som vores børn nu også får glæde af.

Motion reguleres ikke længere fra centralt hold

Omfanget og tilrettelæggelsen af motion og bevægelse i undervisningen skal fremover ikke reguleres på minuttet fra centralt hold.

Dragørs tre skoler kan selv bestemme, hvordan og i hvilket omfang motion og bevægelse skal indgå i undervisningen.

Det, synes vi, er sund fornuft. Vi har fuld tiltro til, at skolerne sagtens kan indlægge bevægelse, motion og pauser fra undervisningen på en mere hensigtsmæssig måde.

Vores skoler er allerede førende på udeskoleområdet, hvor vi inddrager »det store klasseværelse« ved at gå på opdagelse i naturen og i vores by.

Eleverne har via FEDK (Fælles Elevråd Dragør Kommune) også pointeret over for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at det er dage som disse, der gør noget godt for sammenholdet i klassen, læringen og lysten til at gå i skole.

Øget samarbejde

Samtidigt lægger den nye aftale om folkeskolen også op til et øget samarbejde med frivillige foreninger og det lokale erhvervsliv, hvilket vi varmt bakker op om.

Det bliver nu muligt, at skolebestyrelserne kan udpege en til to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv eller lokale foreninger til at deltage i skolebestyrelsens arbejde.

Så alt i alt både interessante tal og interessante nye tiltag, som det bliver spændende at følge.

Vi er meget glade for, at der er kommet øget fokus på frihed for skolerne, for det fortjener de. Dragør har tre virkelig gode folkeskoler, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke finder det konstruktivt, at nogle politikere og debattører konsekvent fokuserer på det negative frem for det positive.

Skolerne gør det godt – og det gør vores unger også.

Med venlig hilsen

Mia Tang, Theis Guldbech og Trine Søe

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget