Vi skal altså formindske både støj og møg

Københavns Lufthavn i Kastrup er en af de lufthavne i EU, der ligger tættest på bymæssig bebyggelse, og det medfører betydelige udfordringer for både miljøet og beboernes sundhed.

Som Lars Igum Rasmussen (Politikens sundhedsredaktør, red.) beskrev, så viste den nylige rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, at der svæver betydelige mængder af sundhedsskadelige ultrafine partikler, der udledes fra lufthavnen rundt over store dele af Amager.

Jeg synes, det kræver både handling i forhold til både støj- og partikelforureningen – og så vil jeg selvfølgelig også opfordre folk til at overveje alternative løsninger for at beskytte både miljøet og befolkningen.

Betydelig sundhedsrisiko

Rapporten dokumenterer, at området tæt på Københavns Lufthavn nu overgår H. C. Andersens Boulevard som Danmarks mest luftforurenede område, når det kommer til ultrafine partikler.

Disse partikler stammer primært fra flymotorernes brændstof og udgør en betydelig sundhedsrisiko. Målinger foretaget med en bil udstyret med måleudstyr viser, at partikelantallet er næsten dobbelt så højt lige øst og nord for lufthavnen sammenlignet med H. C. Andersens Boulevard.

Selv i en afstand på op til tre kilometer fra lufthavnen ligger luftforureningen med ultrafine partikler over gennemsnitsmålinger fra København og Hvidovre – om end lavere end de målte værdier på H. C. Andersens Boulevard.

Ultrafine partikler er særligt bekymrende, da de er små nok til at trænge dybt ind i lungerne og endda ind i blodbanen, hvor de kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der påvist en klar sammenhæng mellem eksponering for ultrafine partikler og sundhedsproblemer som luftvejs- og hjertekarsygdomme. Det er derfor alarmerende, at rapporten viser, at andelen af ultrafine partikler fra lufthavnen udgør 50–90 procent ved målepunkterne tæt ved lufthavnen. Selv tre kilometer væk fra lufthavnen er lufthavnen årsag til 14–24 procent af de målte ultrafine partikler.

Støjforurening

Som beboer på Amager i mange år har jeg personligt oplevet de gener, som støjen fra lufthavnen medfører. Nylige omlægninger af trafikmønstre har betydet, at beboerne nu vækkes midt om natten af især fragtfly.

Støjforureningen er ikke blot en ulempe; den har også dokumenterede sundhedsmæssige konsekvenser, herunder forhøjet risiko for hjertekarsygdomme, søvnforstyrrelser og mentale helbredsproblemer.

Det er på tide, at vi som samfund tager disse problemer alvorligt og handler på dem.

Politiske løsninger

Som kandidat til Europa-Parlamentsvalget for SF, har jeg flere forslag til, hvordan vi kan tackle disse udfordringer fra et politisk niveau.

For det første bør der indføres grænseværdier for antallet af ultrafine partikler i lufthavnes omgivelser.

Selvom der endnu ikke findes sådanne grænseværdier på EU-niveau, kunne det være en vigtig milepæl i reguleringen af luftforurening. Ved at fastsætte disse grænser kan vi tvinge lufthavnene til at tage ansvar for deres udledninger og implementere teknologier og procedurer, der reducerer emissionerne.

For det andet bør natflyvninger over tæt beboede områder forbydes.

Natarbejde og søvnforstyrrelser har veldokumenterede negative helbredseffekter, og det er derfor afgørende at minimere støjen i de timer, hvor folk sover.

Et forbud mod natflyvninger ville markant forbedre livskvaliteten for beboerne tæt på lufthavnen.

Og ja, så kan en løsning være, at vi bruger renere flybrændstoffer. Men denne løsning er ikke entydig god. Godt nok kan mængden af skadelige udledninger fra flymotorerne reduceres. Men synes vi virkelig, at vi skal bruge vores landbrugsjord til at dyrke raps på. Samtidig er der også en stor CO2-udledning forbundet med dyrkning af raps.

Bæredygtige alternativer

Regeringens beslutning om at udbygge lufthavnen og øge antallet af passagerer og flyvninger, står i skarp kontrast til disse nødvendige foranstaltninger. En udvidelse vil kun forværre både støj- og luftforureningen, hvilket yderligere vil skade miljøet og beboernes sundhed.

Det er derfor vigtigt at revurdere disse planer i lyset af de nye fund og overveje mere bæredygtige alternativer.

Vi skal også arbejde for at forbedre offentlig transport og gøre det lettere for folk at vælge tog frem for fly – især på kortere ruter inden for Europa.

Investering i direkte tog til nogle af de steder, hvor folk flyver hen i dag vil både reducere behovet for kortdistanceflyvninger, og have positive effekter på både klimaet og luftkvaliteten.

Et skift fra fly til tog vil også mindske støjen i de berørte områder og give beboerne mulighed for en bedre nattesøvn uden afbrydelser fra flytrafikken.

Yderligere bør vi presse på for, at EU skaber strengere reguleringer omkring lufthavnes miljøpåvirkning. Det kan inkludere strengere emissionsstandarder for fly og incitamenter til brug af grønne teknologier.

Og så skal vi simpelthen have en fælles flybeskatning i EU. Der har i denne periode været tilløb til det.

Luftfarten skal heller ikke støttes med 26 mia. kr. fordi de er momsfritaget. Dette vil være et skridt i retning af at reducere den samlede miljøbelastning fra luftfarten og sikre en mere bæredygtig fremtid.

Internationalt samarbejde

Vi bør også arbejde for at fremme forskning i og udvikling af mere miljøvenlige alternativer til traditionel luftfartsteknologi. Dette kan inkludere støtte til udvikling af elektriske fly og mere effektive brændstofteknologier.

En overgang til renere teknologi vil ikke kun reducere forureningen, men også positionere Danmark som en førende nation inden for grøn teknologi og innovation.

Disse tiltag kræver politisk vilje og internationalt samarbejde. Som medlem af Europa-Parlamentet vil jeg arbejde for at sætte disse spørgsmål højt på dagsordenen.

Det er afgørende, at vi får implementeret de nødvendige lovgivninger og reguleringer for at beskytte befolkningens sundhed og miljøet.

Jeg vil også arbejde for at fremme internationalt samarbejde om luftkvalitet og støjreduktion, da luftforurening og støj ikke kender nogen grænser.

At reducere luftforureningen og støjen fra Københavns Lufthavn kræver en koordineret indsats på både lokalt, nationalt og europæisk niveau.

Vi skal sikre, at kommende generationer ikke lider under de beslutninger, vi træffer i dag. Det er på tide at tage ansvar og handle nu for at sikre en bæredygtig fremtid for både vores miljø og vores sundhed.

Med venlig hilsen

Rikke Lauritsen

Kandidat til Europa-Parlamentsvalget for SF