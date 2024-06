Vi har modtaget:

Vi skal da fejre grundlovsdag

Der er nok ikke mange, der tænker over det i hverdagen, men Danmark er et af de lande, hvor demokratiet fungerer, og hvor borgerne ligger højt på skalaen og føler sig lykkelige.

Demokrati er ikke noget, du får forærende. Ligesom med alt andet, så skal vi pleje og arbejde for demokratiet – blandt andet ved at sikre, at vores børn og unge lærer om demokrati og det, at de selv har en aktiv rolle at spille, samtidig med, at vi voksne skal blive ved med at insistere på, at dialog og fællesskab er en vigtig del af demokratiet.

Hvis vi mister dialogen, fællesskabet og troen på demokratiet, kan vores samfund og den enkelte blive sårbare over for mennesker, der har andre dagsordener. Det ser vi desværre mange steder i verden med krig, undertrykkelse af kvinder og minoriteter, egen berigelse på bekostning af andre og mange andre grufuldheder.

Lad os derfor stå sammen om fællesskabet og demokratiet ved at fejre Danmarks Riges Grundlov den 5. juni.

Det fortjener Grundloven, vores samfund og vores hverdag.

Med venlig hilsen

Bjørn Johannes Bjerrehøj, Else Lykke Madsen, Thomas Simone Maare, Erwin Lansing og Ingelise Andersen

Radikale Venstre Tårnby- og Dragørkredsen