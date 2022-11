Viceborgmesteren slår græsset

Dragørs nye, midlertidige 1. viceborgmester, Ole H. Hansen, slår græsset på kommunens arealer.

Ole H. Hansen fra Socialdemokratiet fortæller, at han har fået mange tilkendegivelser fra folk, der giver udtryk for, at »det er fedt«, at en kommunalmedarbejder er blevet tildelt posten som kommunens 1. viceborgmester.