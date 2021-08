Familiekollektivet

Lene Beier er blandt andet kendt som vært for serien Landmand søger kærlighed, som har kunnet ses på TV 2 i indtil videre otte sæsoner.

Hun har også fortalt tv-seerne om nogle af sine egne projekter, blandt andet i Beier bygger hus og Beier bygger have. Og i programmet Beier over hækken kunne seerne følge istandsættelsen af nabohuset, som Lene Beiers lillesøster, Mette, og dennes hustru, Mathilde, har købt til sig selv og sønnen Bas – og hvor Lene Beiers mor er flyttet ind til leje i sin egen lejlighed på første sal.

Lene Beier fortæller, at selvom de kalder det familekollektivet, bor de hver for sig, men ses naturligvis ofte, uden det behøver at være planlagt.

De spiser gerne sammen en gang om ugen og passer hinandens børn, og både hund og kat går over til hendes mor, ligesom søsterens hund går over til Lene Beiers familie.

De er dog ikke sammen hver aften og »vader ikke ind og ud hos hinanden«, siger Lene Beier og tilføjer, at det er trygt at bo ved siden af hinanden. Og også praktisk, ler hun, for søsteren er frisør, og det er rart at have sin frisør på den anden side af hækken.

Travlt – og »hemmeligt« efterår

Lene Beier har travlt med at lave tv, hun holder også foredrag, påtager sig konferencierjob – og kommer med egne ord vanvittig meget rundt i landet.

Hun har netop afsluttet det seneste afsnit af Landmand søger kærlighed, og Lene Beier fortæller, at hun nu skal lave en masse tv frem til jul med projekter, der skal på skærmen til foråret. Hun må dog ikke røbe, hvad disse udsendelser kommer til at handle om, men hun har travlt, konstaterer hun, der lover at løfte sløret for Dragør Nyts læsere, så snart det er muligt.

At dykke med en blæksprutte

Lene Beier vægter også at have tid til sin mand og deres to drenge. Familien er netop vendt hjem fra en ferie på Malta, hvor Lene Beier og parrets yngste søn på 10 år begge med succes fik indløst dykkercertifikat – hvilket hendes mand og ældste søn allerede havde i forvejen. De nyslåede »open water divers« havde taget teorien i Danmark, så det var de praktiske prøver, der blev udført på Malta.

Lene Beier fortæller, hun under prøven pludselig følte sig usikker, men så dukkede en lille sød blæksprutte op, og hun genvandt modet – og fik certifikatet.

Familien har nu besluttet at tage tre uger til Thailand over jul og nytår for at bruge dykkecertifikaterne og få store oplevelser med sig hjem.