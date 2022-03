Vinterbadning på skoleskemaet

Vandet var kun tre grader, da lokale skoleelever i sidste uge hoppede i Øresund. Den årlige vinterbadning med Dragør Ungdomsskole foregik de fleste dage under høj sol og blå himmel. I alt prøvede 15 klasser på en uge kræfter med det populære kolde gys.

Én uge om året låner Dragør Ungdomsskole sauna og omklædningsrum hos den lokale vinterbadeforening, De Dragør Vandhunde, hvor nogle af de faste vinterbadegæster så må omlægge deres rutiner den uge, undervisningen står på.

Mens ungdomsskolen står for instruktionen, sørger Dragør Søbad for opsyn og sikkerhed. Og ugen, hvor lærerne har mulighed for at tilmelde deres klasser til en lidt anderledes tur på badeanstalten, er, på trods af at vinterbadning er ikke en obligatorisk del af Friluftsskolens årshjul, temmelig populær – og hele ugen var fuldt booket.