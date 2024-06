Dennis Hølmer fortæller passioneret om de vine, han serverer for gæsterne. Foto: Per G. Larsson.

Vintur ud af huset

Dragør Borgerforening var på besøg i Dragør Vinhandel

Af Thomas Mose



Medlemmer af Dragør Borgerforening var på deres mandagsmøde den 17. juni til vinsmagning hos Dragør Vinhandel på Kongevejen.

Arrangementet, der blev afholdt i pragtfuldt vejr, bød på en smuk aften under en total klar himmel.

De 30 deltagere blev budt velkommen med en forfriskende cava, mens aftenens vært, Dennis Hølmer, præsenterede sit brede udvalg af vine.

Dennis fortalte passioneret om sin baggrund som vinhandler og sin særlige forkærlighed for franske vine fra distrikterne Bordeaux og Bourgogne.

Gennem aftenen delte han også sine erfaringer fra vinmarkedet, som han beskriver som et købers marked. Dette har gjort det muligt for ham at sikre gode indkøb til fordel for sine kunder.

Aftenen bød på smagsprøver af både hvide, røde og rosa vine, og især en rosévin fra Provence gjorde sig bemærket med en lys laksefarve og en sjov flaske.

Undervejs blev der serveret brød og pølser – og sammen med prøvesmagning af vin bidrog det til den gode stemning.

Dennis Hølmer delte også sine observationer om skiftende vintrends – herunder de unges stigende efterspørgsel efter lettere rødvine.

Deltagerne sluttede aftenen af med en smuk portvin og en opfordring til at udforske vinens verden for at lære at værdsætte dens mangfoldighed.

Formanden for Dragør Borgerforening, Jørn S. Larsen, der selv er uddannet sommelier, havde et par tilføjelser til dagens tema; at den ædle drue fortjener respekt og ærbødighed, når den drikkes; og jo flere forskellige vine man smager, des bedre og smukkere bliver smagsoplevelserne.

Drag­ør Borgerforening deltager i vinsmagningsarrangement. Foto: Per G. Larsson.