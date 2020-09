Virkelighedens »Brandmand Sam«

Når børn igennem tiden er blevet spurgt om, hvad de vil være, når de bliver store, har svaret ofte lydt »brandmand!« Og efter en dag, hvor to brandmænd og en branddame besøgte Dragør, er der fremover nok endnu flere af Dragørs børn, der vil svare netop det.

I forbindelse med, at Dragør Bio viste børnefilmen »Brandmand Sam« om den modige helt, der hjælper alle i nød, indtog de tre brandfolk fra Hovedstadens Beredskab pladsen foran biografen til stor glæde for de fremmødte børn.

Brandfolkene deler hjelme ud til børnene.

Stor interesse for brandmændene

De tre brandfolk uddelte røde brandhjelme, der vakte begejstring blandt ungerne – og flere af dem beholdt da også hjelmen på under filmen.

Mange måtte dog gå forgæves, da biografen måtte melde udsolgt flere dage før forestillingen.

»Vi er meget taknemmelige for den store interesse og samtidig kede af, at ikke alle interesserede fik mulighed for at se Brandmand Sam i dag. Men vi har jo corona-restriktionerne, som gør, at der ikke må være så mange i biografen. Heldigvis var det mit indtryk, at de børn, som ikke kunne se filmen i dag, glædede sig over at møde brandmændene, og flere af dem har allerede købt billet til næste søndag, hvor vi viser Brandmand Sam igen,« fortæller Sanne Rossen, som er frivillig i Dragør Bio.

»Brandmand Sam« vises igen i Dragør Bio på søndag, den 20. september, kl. 14.