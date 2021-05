Yderligere genåbning af samfundet

Musik- og kulturskolen

På Dragør Musik- og Kulturskole er alle aktiviteter i gang igen fra i fredags.

Skolens leder, Jacob Honoré, fortæller til Dragør Nyt, at coronaåret ikke har været let for skolen – sang- og musikundervisning foregår nu engang bedst, når man kan mødes fysisk.

Han understreger imidlertid, at skolens dygtige og dedikerede lærere lige fra første nedlukning har tilbudt fjernundervisning – sågar også for kor. Men nu glæder de sig til at møde eleverne fysisk og håber på stor tilmelding og lyst til musik, sang og kultur.

Dragør Musik- og Kulturskole giver under normale omstændigheder flere koncerter om året – og kommer også rundt i skolegårdene. Det har corona forhindret, men det er håbet, at mange alligevel vil have lyst til at prøve kræfter med et instrument eller korsang.

På skolens hjemmeside dragoermusikkultur.dk kan man tilmelde sig, ligesom man her kan finde både information og inspiration.

Biblioteker

Også på bibliotekerne betyder den yderligere genåbning ændrede retningslinjer.

Man skal fortsat have gyldigt coronapas ved besøg, understreger leder af bibliotekerne Henriette Ritz Kylmann, der også minder om, at man skal bære mundbind og spritte af.

Kontrollen af coronapasset vil ikke længere skulle ske i indgangsdøren, men ved stikprøvekontrol på et tilfældigt tidspunkt af dagen, hvor de, der er til stede, skal fremvise gyldigt coronapas.

Der vil på døren til de forskellige rum være opsat skilte, der fortæller, hvor mange der må være på stedet ad gangen.

Henriette Ritz Kylmann er glad for, at bibliotekerne ikke længere skal afsætte en medarbejder til at stå i døren, hvor der i øvrigt ofte opstod en uhensigtsmæssig kø. Det letter arbejdet helt vildt, siger hun og understreger, at der ikke på nogen af Dragørs biblioteker har været problemer med at skulle tjekke coronapas – Dragørs biblioteksgængere har været så søde og forstående, siger hun gentagne gange.

Men selvom kontrollen i døren afskaffes, skal man altså stadig have et gyldigt coronapas for at måtte opholde sig på biblioteket.