Lokalhistorisk tema – historien bag:

Zytfensgade

Gaden er opkaldt efter den hollandske by Zuitphen, som i middelalderen havde ret til handel på Dragørs sildemarked.

Zytfensgade hed tidligere Tulipangade – et navn, der er bevaret i »Tulipanhuset«, Zytfensgade 3.

Det er vanskeligt at vurdere hvornår, husene er nyopførte, da de ligger i det område, hvor pesten i 1711 slog så hårdt til, og mange familier blev udryddede.

Zytfensgade er forholdsvis bred i forhold til andre gader, for her skulle der være mulighed for at køre ned til stranden og vende med en hestevogn. Passage langs strandkanten – den nuværende Strandlinien – var nemlig ikke mulig, hvis man går mere end to hundrede år tilbage i tiden.